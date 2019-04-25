Kapatılan okul ile ilgili açıklama

Şanlıurfa’da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle kapatılan özel okul ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı.

Şanlıurfa’da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle kapatılan özel lisenin öğrencileri ve veliler, dün İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Konuyla ilgili Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Özel Şanlı Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bakanlık maarif müfettişlerinin yürüttükleri soruşturmanın sübuta ermesi sonucu 10.04.2019 tarihinde kurum açma izninin ve çalışma ruhsatının iptal edilmesi üzerine kapatılmıştır. Bu okulumuzda eğitim gören öğrencilerimizin mağdur olmamaları için tercihleri doğrultusunda orta öğretim kurumlarına nakilleri gerçekleştirilmektedir. Velilerimizin ve öğrencilerimizin istedikleri başka okullara yerleştirmeleri ve nakil süreçleri ivedilikle ve titizlikle yürütülmektedir. Bu süreçte tek bir öğrencimizin mağdur olmaması ve öğrencilerimizin eğitimlerinin aksamaması için konu müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” denildi.

