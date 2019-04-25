HABER

Kapatılan okul ile ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 16:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle kapatılan özel okul ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı.Şanlıurfa’da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle kapatılan özel lisenin öğrencileri ve veliler, dün İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Şanlıurfa’da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle kapatılan özel okul ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı.
Şanlıurfa’da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle kapatılan özel lisenin öğrencileri ve veliler, dün İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Konuyla ilgili Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Özel Şanlı Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bakanlık maarif müfettişlerinin yürüttükleri soruşturmanın sübuta ermesi sonucu 10.04.2019 tarihinde kurum açma izninin ve çalışma ruhsatının iptal edilmesi üzerine kapatılmıştır. Bu okulumuzda eğitim gören öğrencilerimizin mağdur olmamaları için tercihleri doğrultusunda orta öğretim kurumlarına nakilleri gerçekleştirilmektedir. Velilerimizin ve öğrencilerimizin istedikleri başka okullara yerleştirmeleri ve nakil süreçleri ivedilikle ve titizlikle yürütülmektedir. Bu süreçte tek bir öğrencimizin mağdur olmaması ve öğrencilerimizin eğitimlerinin aksamaması için konu müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” denildi.

PARTNER Unutkanlık mı yoksa depresyon mu? Unutkanlık mı yoksa depresyon mu?
Yıldırım’da kaçak yapılaşmaya izin yokYıldırım’da kaçak yapılaşmaya izin yok
Çukurova Gurme Fuarı 2019 açıldıÇukurova Gurme Fuarı 2019 açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev bankanın adı değişiyor!

Dev bankanın adı değişiyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Tunceli'de terörist cesedi bulundu! İnfaz etmişler

3 girişli mağarada bulundu! İnfaz etmişler

'Kozmik Oda' savcısına FETÖ'den 17 yıl hapis cezası

'Kozmik Oda' savcısına FETÖ'den 17 yıl hapis cezası

Turistler heyecanla bunu bekliyor! Tam 22 bin kişi...

Görebilmek için sıraya giriyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.