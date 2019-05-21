KAPATILAN ÖZGÜR GÜNDEM DAVASINDA KARAR: 7 SANIĞA PROPAGANDA YAPMAK SUÇLAMASIYLA CEZA VERİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin aralarında Eren Keskin, Hüseyin Aykol ve Reyhan Çapan'ın da bulunduğu yazar ve çalışanlarının "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Eren Keskin'in aralarında bulunduğu 7 sanığa, 3 yıl 9 aydan 1 yıl 3 ay hapis cezasına kadar değişen oranlarda hapis cezası verdi.

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Eren Keskin ve Reyhan Çapan katıldı. Sanık Tahir Temel ise başka suçtan tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Sanık Eren Keskin, "İnsan hakları savunucusuyum. Düşünce ve ifade özgürlüğünden yanayım. Yayın yapma özgürlüğünü savunduğum için genel yayın yönetmeni oldum. Suç işlediğime inanmıyorum. Düşüncenin suç olduğuna da inanmıyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık Reyhan Çapan ise "Basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde yapılan haberlerdir" diyerek beraatini talep etti. Sanık Tahir Temel de beraatini istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep ettiler.