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Kapatılan sendikaların bazı yöneticileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:14 | Son Güncelleme

Kapatılan sendikaların bazı yöneticileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Aktif - Sen ve Ufuk Ulaştırma Hizmetleri sendikalarının yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 3 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Elçili köyü yakınlarında yaptığı kontrollerde, askeri yasak bölge içerisinde yer alan Meriç Nehri yakınlarında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan kontrolde, kapatılan Ufuk Ulaştırma Hizmetleri Sendikası eski genel başkanı C.Ş, kapatılan Aktif- Sen'in eski genel başkan yardımcısı S.B ile O.Ç yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya hazırlandıkları tespit edilen şüphelilere S.B'nin organizatörlük yaptığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.B tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrolle serbest bırakılan zanlıların, FETÖ üyeliği kapsamında soruşturmalarının ve haklarında diğer illerde açılan davaların devam ettiği öğrenildi.

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FETÖ oeprasyon tutuklu

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