HABER

Kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin genel sekreteri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuksuz yargılanan kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin Genel Sekreteri Yakup Yıldız hakkında, ByLock kullandığının tespit edilmesi üzerine mahkemece tutuklama kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla tutuksuz yargılanan kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin Genel Sekreteri Yakup Yıldız, ByLock kullandığının tespit edilmesi üzerine mahkemece tutuklandı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Yıldız ile avukatı Necla Coşar hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanıp kullanmadığına ilişkin BTK'ye yazılan yazıya cevap geldiğini belirterek, Yıldız hakkındaki ByLock tespit tutanağını okudu.

Başkan Alp, sanık Yakup Yıldız'ın adına kayıtlı telefon üzerinden ByLock kullandığının tespit edildiğini, kullanıcı adının "yakup16cmb", şifresinin de "zeliha9306" olduğunu söyledi.

Sanığı ByLock programına ekleyenlerin de "Yakup Yıldız" ismiyle programa kaydettikleri belirlendi.

Dosyaya giren belgelere karşı savunması sorulan Yıldız, aleyhindeki delilleri kabul etmediğini, ByLock programını kullanmadığını söyledi.

Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreterliği görevinden kendi isteğiyle 2014'te ayrıldığını, o tarihten sonra da başka bir yerde çalışmadığını söyleyen Yakup Yıldız, "Terörü ve terör örgütlerini lanetliyorum. Bu örgütle kesinlikle bir alakam yok. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre Turgut Özal Üniversitesinden önce örgütün kapatılan Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonunda da çalıştığı belirlenen Yakup Yıldız hakkında adli kontrol şartının yeterli olmayacağına hükmederek tutuklama kararı verdi.

Adliyede görevli polislerce tutuklanıp cezaevine götürülen Yıldız'ın yargılanmasına 1 Ağustos'ta devam edilecek.

Ormanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi olduOrmanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi oldu
Saadet öğretmen: Bu mücadeleyi 2'nci Kurtuluş Savaşı olarak görüyoruzSaadet öğretmen: Bu mücadeleyi 2'nci Kurtuluş Savaşı olarak görüyoruz
Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildiPendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genel sekreter Turgut Özal Üniversitesi tutuklama yakup yıldız

En Çok Okunan Haberler

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Pendik'te hamile kadının olduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahipleriyle ilgili flaş gelişme!

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Ordu'da yılan korkusu!

Vatandaşlarda büyük korku! Bir kenti istila ettiler

Kavak Deresi'nde panik yaratan görüntü

Panik yaratan görüntü! Hemen inceleme başlatıldı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına operasyon

Operasyon başlatıldı! Çok sayıda gözaltı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.