Kapatılan üniversitenin FETÖ sanığı araştırma görevlisine beraat

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan ve 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yusuf G., beraat etti.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan tutuksuz sanık Yusuf G. hazır bulundu. 'Örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Yusuf G., üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi. KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi Basketbol Kulübü ile irtibatı olmadığını da iddia eden Yusuf G., "Basketbol kulübünde benim fazla bir işim olmazdı. Oyuncuların sözleşmelerini İngilizce'ye çeviriyordum. Yönetim kurulunda aktif bir görevim yoktu. Melikşah Üniversitesi'nde çalıştığım için mecburen Bank Asya'da hesabım oldu. Melikşah'ta çalışmasam tüm bunlar başıma gelmeyecekti. Suçsuzum. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuksuz sanık Yusuf G.,'nin, beraatine karar verdi.

Aynı mahkemede tutuksuz yargılanan, öğretmen Şule K., 'Silahlı terör örgütü üyesi' olduğu iddiasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve İstinaf ile Yargıtay süreci göz önüne alınarak tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

