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Kapatılan YARSAV'ın başkanı Arslan'dan son savunma

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 12:20 | Son Güncelleme

KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan, "FETÖ üyeliği"nden yargılandığı davada, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı - Sanık avukatlarının savunmalarını tamamlaması halinde, mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor

Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Arslan ve avukatları ile bazı yabancı yargı derneklerinin mensupları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, 14 Eylül 2018'deki celsede verdiği Arslan'ın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrarladı.

Ardından esasa ilişkin savunma yapması için sanık Arslan'a söz verildi.

Önceki savunmalarını yinelediğini bildiren Arslan, 22 aydır tutuklu olduğunu, temel hak ve özgürlüğünün ihlal edildiğini öne sürdü.

FETÖ üyesi olmasının mümkün olmayacağını savunan Arslan, herhangi bir terör örgütüyle ilişkisine dair somut bir delil ortaya konulamadığını ifade etti.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespitlerin gerçeği yansıtmadığını iddia eden Arslan, "ByLock nedir bilmem, 15 Temmuz'da ilk kez ismini duydum. Sahte olarak üretilmiş bir delildir. Bugün ortaya çıkmaz ama ilerde çıkabilir. Tutuklandıktan sonra ByLcok kullandığıma ilişkin adliyede bir dedikodu konuşulmuş. Asıl amaç beni, sosyal çevremde ve mücadele arkadaşlarımdan uzaklaştırmak ve yalnızlaştırmaktı." ifadelerini kullandı.

Tutuklandıktan bir yıl sonra ByLock kullandığına ilişkin tespitin dosyaya geldiğini anlatan Arslan, tespit tutanağında isim ve kimlik bilgilerinin yer almadığını, yazışma içeriklerinin de bulunmadığını savundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından sanık avukatlarına söz verilecek. Avukatların savunmalarını tamamlaması halinde, mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

- Savcılık mütalaası

Savcının 14 Eylül 2018'de sunduğu mütalaada, FETÖ'nün nihai amacının anayasal düzeni ortadan kaldırmak, devlet kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına sızmak olduğu ifade edildi.

Örgütün YARSAV'da da yer edindiğine dikkat çekilen mütalaada, Arslan'ın bu amaç doğrultusunda sendikanın başkanlığını üstlendiği vurgulandı.

Arslan'ın FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı, örgütsel faaliyetlere katıldığı ve ByLock kullandığı belirtildi.

Sanık Arslan hakkında her ne kadar "örgüt yöneticiliği" ve "örgüt üyeliği"nden dava açılmışsa da dosyaya giren delillerin "örgüt yöneticiliği" suçunu oluşturmadığı bildirilerek, sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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ByLock FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü murat arslan silahlı terör örgütü YARSAV

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