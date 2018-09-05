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Kapatılan Zaman gazetesi eski başyazarı Ünal'ın yargılanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:50 | Son Güncelleme

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan kapatılan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal'ın yargılanmasına devam edildi

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal'ın yargılandığı davaya devam edildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ali Ünal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı Ayşe Süheda Ünal duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mağdur sıfatıyla şikayetçi olduğu davada, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 29,5 yıla kadar hapis istenen Ali Ünal'a hakkındaki iddialara ilişkin sorular yöneltti.

Ünal, hakkındaki iddiaların tümünün asılsız olduğunu savunarak sağlık sorunları nedeniyle savunma yapmakta zorlandığını, duruşmanın ileri bir tarihe tarihe ertelenmesi talebinde bulundu.

Ünal'ın avukatı Ayşe Süheda Ünal ise müvekkilinin 2 yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğunu, cezaevinde sağlık sorunlarını çözemediğini belirterek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Ünal'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kapatılan Zaman gazetesinin başyazarlığını yapan Ali Ünal, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 Ağustos 2016'da Uşak'ın Eşme ilçesinde tutuklanmıştı. Ünal hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 29,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Ünal FETÖ/PDY Sanık savunma uşak

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