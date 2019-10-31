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KAPATILDIĞI İDDİA EDİLEN HASTANENİN SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 16:57 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali ABLAY - Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, DHA Özel Etiler Hastanesi'nde HIV virüsü taşıyan bir hastanın ameliyatında kullanılan tıbbi malzemenin 15 hastanın daha ameliyatında kullanıldığı, hastaların AIDS şüphesiyle karantinaya alındığı ve hastanenin kapatıldığı iddia edildi.

Haber-Kamera: Ali ABLAY - Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, DHA
Özel Etiler Hastanesi'nde HIV virüsü taşıyan bir hastanın ameliyatında kullanılan tıbbi malzemenin 15 hastanın daha ameliyatında kullanıldığı, hastaların AIDS şüphesiyle karantinaya alındığı ve hastanenin kapatıldığı iddia edildi. Hastanenin sahibi Prof. Dr. Alper Çelik iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Bu iddia işine son verilmiş bir sağlık çalışanının hezeyanlarından ibarettir. Kuruma zarar verme maksadıyla yapılmıştır ve bizim hastanemizde hiç bir HIV hastası ameliyat edilmemiştir. İddialar yalandır ve savcılığa aksettirilmiştir" dedi.
İstanbul, Etiler'de özel bir hastanenin ameliyat yapma yeterliliği, Sağlık Bakanlığı izinlerine sahip olmadan metabolik cerrahi ameliyatları gerçekleştirdiği, bu ameliyatlardan sonra şüpheli ölümlerin olduğu, hasta yakınlarının şikayetlerinin üzerine ise üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın harekete geçtiği iddia edildi. Ayrıca bir ameliyatta ise HIV virüsü taşıyan hastada kullanılan tıbbi malzemenin değiştirilmesi gerekirken bu malzemeyle üç günde 15 hastanın ameliyat edildiği ileri sürüldü.

"HASTANEMİZDE HİÇ BİR HIV HASTASI AMELİYAT EDİLMEMİŞTİR"
Konu hakkında açıklamalarda bulunan hastane sahibi Prof. Dr. Alper Çelik, "Ben bu ülkenin yetiştirdiği bir profesörüm ve bu ülkenin kıt imkanlarıyla yurtdışında okuttuğu bir insanım. Bir sene Japonya'da eğitim aldım, Brezilya'da İtalya'da Almanya'da eğitimler aldım. İspanya'da ve Frankfurt'ta ameliyatlar yaptım. Dünyanın dört bir ülkesinde ameliyat yaptım ve 12 yılda ülkemizde 6 binden fazla şeker hastasını ameliyat ettim, bunu binde birlik bir komplikasyon oranıyla gerçekleştirdim. Şuan üzerimize atfedilen bu suçlama gerçek değildir. Bizler hiçbir zaman hastalarımıza kasten ve bilerek zarar vermeyiz. Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia işine son verilmiş bir sağlık çalışanının hezeyanlarından ibarettir. Kuruma zarar verme maksadıyla yapılmıştır ve bizim hastanemizde hiç bir HIV hastası ameliyat edilmemiştir. İddialar yalandır ve savcılığa aksettirilmiştir. Hukuki süreçte devam etmektedir. Bu iddiaların arkasında kimlerin olduğunun araştırılması gerekiyor" diye konuştu.

"İNŞAAT SEBEBİYLE FAALİYETLERİMİZİ DURDURDUK"
Çelik, "Ülkemizde uluslararası sağlık turizminde önemli bir yer alabilecek böylesine bir hastanenin açılması neden engelliyor? Şeker hastalarının sürekli ilaç kullanmasını kimler istiyor, asıl bunlar araştırılmalı. Yalan haberlerle bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Bu hastane 12 yataklı bir hastaneydi ve şu anda 75 yatağa çıkartıyoruz. İnşaat ve tadilat varken içeriye hasta almıyoruz. Yakın zamanda açılışı yapacağız. İnşaat sebebiyle faaliyetlerimizi durduk. Bizim hastalarımız bizi tanıyorlar, nasıl çalıştığımızı da biliyorlar. Hiç kimse endişe etmesin herkes gönlünü ferah tutsun" şeklinde konuştu.
Hastanenin projesinden sorumlu olan mimar Hüseyin Demir ise, "Hastanenin kapalı oluşunun sebebi tamamen hastanenin büyümesiyle ilgilidir. Ben kendim yüksek mimarım ve projelerin tamamını ben yapıyorum, evrakların tamamını takip ediyorum, hastaneyi daha güzel ve daha faal bir şekle getirmek için çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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Muhabir Anonsu ( Ali ABLAY)
Hastanenin sahibi Prof. Dr. Alper Çelik açıklama
mimar Hüseyin Demir açıklama
Genel ve detay

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