HABER

"Kapı" 12 Nisan'da vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 16:54 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın uzun yıllar sonra sinemaya döndüğü "Kapı" adlı film, 12 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Başrollerini Kadir İnanır ve Vahide Perçin'in paylaştığı "Kapı" adlı film, 12 Nisan'da vizyona girecek.

Mardinli bir ailenin hayat hikayesini ele alan filmin yönetmen koltuğunda "İlk Aşk", "Mutlu Aile Defteri", "Babam" gibi yapımlara imza atan Nihat Durak oturuyor. Senaryosunu, Filiz Üstün Durak'ın kaleme aldığı filmin yapımını Durak Film gerçekleştirdi.

Müziklerinde Güldiyar Tanrıdağlı'nın imzası olan filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Timur Acar, Aybüke Pusat ve Erdal Beşikçioğlu yer alıyor.

Dram türündeki filmin konusu ise özetle şöyle:

"Yakup ve Şemsa üç çocukları ve torunlarıyla birlikte Berlin'de yaşayan Süryani bir ailedir ve yirmi beş yıl önce Mardin'den Berlin'e göç etmişlerdir. Yeni hayatlarının mutlu bir gününde Mardin'den bir telefon gelir. Bu sarsıcı telefon, 25 yıl önce kaybettikleri oğulları Mikhael ile ilgilidir ve ailenin tüm acıları tazelenir. Yakup ve Şemsa onları yalnız bırakmak istemeyen torunları Nardin ile Mardin'e giderler. Bu seyahat hepsinin kişisel yolculuklarının da başlangıcı olacaktır."

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Türk kültürünü 34 ülkede tanıtıyorlarTürk kültürünü 34 ülkede tanıtıyorlar
Demirleri çürüyen caminin minaresi yıkıldıDemirleri çürüyen caminin minaresi yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır Kapı filmi

En Çok Okunan Haberler

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te sıpaya akılalmaz işkence

Bu nasıl insanlık! Korkunç olay

Engelli kadına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

Eş cinayetinin ses kaydı ortaya çıktı: “Ben hapse, sen mezara”

Korkunç cinayette flaş gelişme! Ses kayıtları kan dondurdu

Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Havalimanı’nda

Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Havalimanı’nda

19 yıl önce Türkiye'nin konuştuğu villa satışa çıkarıldı!

19 yıl önce Türkiye'nin konuştuğu villa satışa çıkarıldı!

Günün her saati uykusuz hissediyorsanız bu öneriler tam size göre!

Günün her saati uykusuz hissediyorsanız bunları deneyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.