Kapı ayracı diye kullandığı taş parçası meğer...

Yapılan araştırmalar sonucu 10 kg'lık taş parçasının aslında 100 bin dolar değerinde bir meteor olduğu anlaşıldı.
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