Kapı ayracı diye kullandığı taş parçası meğer...

Yapılan araştırmalar sonucu 10 kg'lık taş parçasının aslında 100 bin dolar değerinde bir meteor olduğu anlaşıldı.

30 yıldır kapısının önündeydi! Gerçeği öğrenince şoke oldu

1 / 8 ABD'li çiftçi David Mazurek meteor parçalarının binlerce dolara satıldığı haberlerini gördükten sonra, 30 yıldır kapı tutacağı olarak kullandığı taşı incelenmesi için üniversiteye götürdü.

2 / 8 Central Michigan Üniversitesi'nde jeolog olarak çalışan Mona Sirbescu, David'in getirdiği taşın çok özel bir parça olduğunu ifade etti.

3 / 8 Uzmanlar, David'in bulduğu meteorun Michigan eyaletinde bugüne kadar keşfedilen en büyük altıncı meteor olduğunu açıkladı.

4 / 8 Meteoru, 1988 yılında satın aldığı ahırda bulan David, ahırı satan çiftçinin, meteorun 1930'lu yıllarda arka bahçesine düştüğünü söylediğini belirtti.

5 / 8 Ancak David taşın bu kadar değerli olduğundan habersizdi.

6 / 8 Meteor olduğu tespit edilen kaya üzerinde nadir bulunan elementlerin var olup olmadığı inceleme altına alındı.

7 / 8 David, meteoru satar satmaz kazandığı paranın bir kısmını üniversiteye bağışlayacağını ifade ediyor.