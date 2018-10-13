Kapı bir anda üzerine devrildi

Bu hareketi canından ediyordu. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, demir kapının kepçe ile yerinden sökülmek istediği görülüyor. Bu sırada bir adam da kapıyı tutuyor. Bir anda yerinden çıkan kapı adamın kafasına çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen adam yaralanıyor. İşte o görüntü.



PARTNER Evde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden