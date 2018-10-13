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Kapı bir anda üzerine devrildi

İLGİNÇ HABERLER  | 13.10.2018 14:29 | Son Güncelleme

Yerinden sökülmek istenen kapı bilinçsiz bir çalışmayla yaralanma ile sonuçlandı. Yaşanan o ilginç anlar kameraya yansıdı.

Bu hareketi canından ediyordu. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, demir kapının kepçe ile yerinden sökülmek istediği görülüyor. Bu sırada bir adam da kapıyı tutuyor. Bir anda yerinden çıkan kapı adamın kafasına çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen adam yaralanıyor. İşte o görüntü.

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demir kapı yaralanma iş makinası

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