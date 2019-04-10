"Kapı" filminin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Başrollerini Kadir İnanır ve Vahide Perçin'in paylaştığı "Kapı" filminin galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan Kadir İnanır, Türkiye'de film çekmenin zorluklarına değinerek, "Film çekmek maliyeti yüksek bir olay, bireysel sanatlar içerisinde (sinema) 7. sırada yer alan bir sanat dalı. Bugünün ekonomisinde Türkiye'de bir film üretmenin en düşük maliyeti bir milyon dolar." dedi.

Usta oyuncu, "Kapı" filminin milyon dolarlar verilerek ortaya çıkan bir filmle karşılaştırılmaması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İddia ediyorum ki Türkiye evrensel sinema değerlerini taşıyan çok özel bir film izleyecek. Eleştiri hakkı her zaman var ama bu tarz filmler, bir daha çekilemez. Karar verici seyircilerdir. Ticari olarak bir şansı yoktur ama salt sanat ya da uluslararası sanat değerlerini taşıyan bir filmi izleyecek kişi bence bu ülkede milyonlarca vardır. Buna inanıyoruz. "

Vahide Perçin, filmin Midyatlı Süryani bir ailenin dramını ele aldığını belirterek, "Geçmişte bıraktıkları aralığı kapatmak için geri geliyorlar. Kapının peşine düşüyorlar ama aslında ailelerinin hikayesini tamamlamak için bu yola çıkıyorlar." diye konuştu.