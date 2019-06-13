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Kapı hırsızlığı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 10:04 | Son Güncelleme

Konya'da apartman ve iş merkezinden kapı hırsızlığı yaptığı tespit edilen iki şüpheli yakalandı - Kapıların çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Konya'da bir apartman ve iş merkezinden kapı hırsızlığı yaptığı tespit edilen iki zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 gün içerisinde kent merkezinde bir apartman ve iş merkezinin kapısı ile bir tır dorsesinin kapağının çalınmasıyla ilgili gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayların meydana geldiği bölgede incelediği güvenlik kamerası görüntülerinden, kapıların yüklendiği aracın plakasını belirledi.

Çalışmasını bu yönde yoğunlaştıran polis, araç sahibi Sinan T'yi (24) gözaltına aldı.

Sinan T'nin, polisteki ifadesinde, "Kapıları ben çalmadım. Yakup isimli arkadaşım çaldı. Ben ona yardım ettim. Araç bana aitti. Sonra da sattık. Yakup bana para verdi." dediği öğrenildi.

Polis, şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda Yakup B.'yi de (39) Konya'daki otobüs terminalinde yakaladı.

İki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık anları bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, sökülmüş iki kapının bina dışına çıkarılması, şüphelilerden birinin kapıları alarak olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor.

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