Kapı imalathanesinde yangın

Düzce’de bir kapı imalathanesinde kompresörden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Hamidiye Mahallesi’nde İsmet Y.’ye ait kapı imalathanesinin depo kısmında kompresörden yangın çıktı. İş yeri sahibinin tamirde olduğu esnada çıkan yangın sonrasında firmanın çatısından dumanlar çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapı imalathanesinde kompresörden çıkan yangını söndürdü. Özellikle plastik kapıların olduğu depo kısmındaki yangını kısa sürede söndüren ekipler faciayı önledi. Yangında maddi hasar meydana geldi.

