Kapı kapı gezip kız çocuklarını okula kazandırıyorlar

"Erkek öğrencilerimizin okullaşmasında sıkıntı çekmiyoruz. Ama kız öğrencilerimizde halen bazı nedenlerden dolayı devamsızlık sorunu var. Kadın öğretmenlerimizden oluşturduğumuz ekip köy köy, kapı kapı dolaşarak öğrencileri ve aileleri ikna etmeye çalışıyor. Şimdiye kadar 13 öğrencimizi ikna ettik. Bu köyümüzde de ikna çabamız devam ediyor. Öğrencilerimizi okula kazandırdıktan sonra şimdiye kadar var olan ders eksikliklerini telafi programlarıyla gidereceğiz."

Okul Müdürü Erkan Umul da öğrencilerin tamamının kırsal kesimde yaşadığını ifade etti.

Bu öğrencilerin okulun pansiyonunda kaldığını belirten Umul, "Bizler mümkün olduğu kadar en üst seviyede öğrencilerimizi okula devam ettirme adına bir hedef belirledik. İnşallah bu hedefimizi o amaç doğrultusunda gerçekleştiririz. Okula kazandırdığımız öğrencilerin eğitimlerinde, geri kaldıkları dersler için kurslar düzenlemekteyiz. Bu kurslar tamamen gönüllü olarak veriliyor." dedi.

- "Bütün kız çocuklarını okula kazandıracağız"

Öğretmenlerden Nurcan Kaçan da kız çocuklarını okula kazandırmak için kilometrelerce yol katettiklerini anlattı.

Çocukluğunun Muş'ta geçtiğini dile getiren Kaçan, "O zaman gelip bizi okula götürmek için herhangi bir çabada bulunmuyorlardı. Çok sıkıntılarla okuduk. Şimdi çocuklarımızın ayağına gidiyoruz. Onları okula getirmeye çalışıyoruz. Velileri ikna etmeye çalışıyoruz. Bugün de bir kız çocuğunu daha okula kazandırdık. Bunun mutluluğu tarif edilemez. İnşallah bütün kız çocuklarını okula kazandıracağız." diye konuştu.