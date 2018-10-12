HABER

Kapı kapı gezip kız çocuklarını okula kazandırıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

Muş'un Korkut ilçesinde gönüllü öğretmenler, köyleri gezerek çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen kız çocuklarını okula kazandırıyor - İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak: - "Kadın öğretmenlerimizden oluşturduğumuz ekip, köy köy, kapı kapı dolaşarak öğrencileri ve aileleri ikna etmeye çalışıyor. Şimdiye kadar 13 öğrencimizi ikna ettik" - Öğretmen Seçil Erman: - "Muş'un en ücra köşesindeki köylere gidiyoruz. Çocuklarımız ne kadar uzak olursa olsun eğitimle buluşturmayı hedefliyoruz" - Okula kazandırılan Zeynep Tekin: - "Okula gitmek istemiyordum. Köyümüze gelen öğretmenler beni ikna etti. Ben de başka öğrencileri ikna etmek için öğretmen olacağım"

Muş'un Korkut ilçesindeki gönüllü öğretmenler, çeşitli nedenlerden eğitimine devam edemeyen kız çocuklarını okula kazandırıyor.

Korkut Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Mehmet Akpolat Kız İmam Hatip Ortaokulu tarafından kız çocuklarının okula kazandırılması için komisyon oluşturuldu.

Komisyondaki gönüllü öğretmenler, köy ve mezraları gezerek, çeşitli nedenlerle okula gönderilmeyen kız çocuklarını belirledi.

Okul çıkışı kilometrelerce yol katederek köylere ulaşan öğretmenlerin aileleri ikna etmesi sonucu 13 kız çocuğu okula kazandırıldı.

Gönüllü öğretmenlerin gittiği yerlerden biri de ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Doğular köyü oldu.

Ekiple köyü dolaşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız çocuklarını okula kazandırmak için komisyon kurduklarını söyledi.

İlçenin 15 köyünde ortaokul bulunmadığını, öğrencilerin ilçedeki kız yatılı okullarında öğrenimlerini sürdürdüklerini anlatan Budak, şöyle konuştu:

"Erkek öğrencilerimizin okullaşmasında sıkıntı çekmiyoruz. Ama kız öğrencilerimizde halen bazı nedenlerden dolayı devamsızlık sorunu var. Kadın öğretmenlerimizden oluşturduğumuz ekip köy köy, kapı kapı dolaşarak öğrencileri ve aileleri ikna etmeye çalışıyor. Şimdiye kadar 13 öğrencimizi ikna ettik. Bu köyümüzde de ikna çabamız devam ediyor. Öğrencilerimizi okula kazandırdıktan sonra şimdiye kadar var olan ders eksikliklerini telafi programlarıyla gidereceğiz."

Okul Müdürü Erkan Umul da öğrencilerin tamamının kırsal kesimde yaşadığını ifade etti.

Bu öğrencilerin okulun pansiyonunda kaldığını belirten Umul, "Bizler mümkün olduğu kadar en üst seviyede öğrencilerimizi okula devam ettirme adına bir hedef belirledik. İnşallah bu hedefimizi o amaç doğrultusunda gerçekleştiririz. Okula kazandırdığımız öğrencilerin eğitimlerinde, geri kaldıkları dersler için kurslar düzenlemekteyiz. Bu kurslar tamamen gönüllü olarak veriliyor." dedi.

- "Bütün kız çocuklarını okula kazandıracağız"

Öğretmenlerden Nurcan Kaçan da kız çocuklarını okula kazandırmak için kilometrelerce yol katettiklerini anlattı.

Çocukluğunun Muş'ta geçtiğini dile getiren Kaçan, "O zaman gelip bizi okula götürmek için herhangi bir çabada bulunmuyorlardı. Çok sıkıntılarla okuduk. Şimdi çocuklarımızın ayağına gidiyoruz. Onları okula getirmeye çalışıyoruz. Velileri ikna etmeye çalışıyoruz. Bugün de bir kız çocuğunu daha okula kazandırdık. Bunun mutluluğu tarif edilemez. İnşallah bütün kız çocuklarını okula kazandıracağız." diye konuştu.

Öğretmenlerden Seçil Erman da okula gelmeyen çocukları tespit ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Aileyi ikna ederek öğrenciyi okula getirmeye çalışıyoruz. Umarım daha çok öğrencinin hayatına dokunarak iz bırakabiliriz. Bizi ileride bu kararı aldıkları için güzel bir şekilde hatırlarlar. Öğrencilerin eğitim öğretim hayatına atılmaları için gönüllü olarak bu komisyona katıldık. Umarım onlar da ileride bu aldıkları karardan dolayı çok mutlu olacaklar. Bu çalışmalar kapsamında Muş'un en ücra köşesindeki köylerine gidiyoruz. Çocuklarımızı ne kadar uzak olursa olsun eğitimle buluşturmayı hedefliyoruz."

Okula kazandırılan 5. sınıf öğrencisi Zeynep Tekin ise "Okula gitmek istemiyordum. Köyümüze gelen öğretmenler beni ikna etti. Artık okula gitmek istiyorum. Ben de başka öğrencileri ikna etmek için öğretmen olacağım." dedi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
'Tuzak kurmuyoruz' dedi, radar noktalarını tek tek açıkladı'Tuzak kurmuyoruz' dedi, radar noktalarını tek tek açıkladı
Suudi Konsolos'un evine gizemli ziyaretçi! Suudi Konsolos'un evine gizemli ziyaretçi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
devamsız öğrenci eğitim melekleri kız çocukları köy muş Okul okula kazandırılması

En Çok Okunan Haberler

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı olayından acı haber!

İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı olayından acı haber!

İlginizi Çekebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

'Rockçı İmam' Halk TV canlı yayınında konuştu: Diyanet 8 milyar bütçeyle ne yaptı

'Rockçı İmam' Halk TV canlı yayınında konuştu: Diyanet 8 milyar bütçeyle ne yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

İran'da düşen uçağın ses kayıtları ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın ses kayıtları ortaya çıktı

Dünyanın en güvenilir şehirleri belli oldu! İlk sırada bakın neresi var?

Dünyanın en güvenilir şehirleri belli oldu! İlk sırada bakın neresi var?

Suudi Konsolos'un evine gizemli ziyaretçi!

Suudi Konsolos'un evine gizemli ziyaretçi!

Mardin'de otobüs ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Mardin'de otobüs ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.