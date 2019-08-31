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Kapı kilitlenince balkonda mahsur kaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

Sivas’ta kapının kilitlenmesiyle evlerinin balkonunda mahsur kalan 2 kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Kapı kilitlenince balkonda mahsur kaldılar

Sivas’ta kapının kilitlenmesiyle evlerinin balkonunda mahsur kalan 2 kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Ocakta yanan patates kızartması ise kısa süreliğine paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre olay, saat 13.00 sıralarında Yiğitler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Ocağa patates kızartması bırakan iki kadın daha sonra oturmak için balkona gitti. Kadınların balkonda oturduğu esnada kapı iki kadının üzerine kapandı. Balkon kapısı sadece evin içerisinden açıldığı için ise kadınlar balkonda mahsur kaldı. Kadınlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. O esnada ocakta bulunan patates kızartması ise hafif şekilde yanmaya başladı. Kısa süreliğine yangın paniği yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını açarak içeriye girdi. İlk önce ocakta hafif şekilde yanan patates kızartmasını söndüren ekipler daha sonra balkonda mahsur kalan kadınları kurtardı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kapı kilitlenince balkonda mahsur kaldılar

Kapı kilitlenince balkonda mahsur kaldılar

Kapı kilitlenince balkonda mahsur kaldılar

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