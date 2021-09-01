HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kapı koçbaşı ile kırıldı! Anne ve 2 oğlu evden böyle çıktı

Kapı koçbaşı ile kırıldı! Anne ve 2 oğlu evden böyle çıktı

01.09.2021 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, akıl sağlıkları yerinde olmadığı ileri sürülen anne ve 2 oğlunun yaşadığı evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine adrese polisler sevk edildi. Aile, polislere kapıyı açmayınca adrese özel harekat polisleri intikal etti. Koçbaşı ile kapının kırılması sonucu evden çıkarılan aile bireylerinden annenin elinde kola şişesi ve yiyecekler ile çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Kapı koçbaşı ile kırıldı! Anne ve 2 oğlu evden böyle çıktı

Olay, saat 19.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 506 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, evden silah sesi geldiğini ileri süren vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, dairenin kapısını defalarca çalmasına rağmen içerideki şahıslar polislere evin kapısını açmadı. Bunun üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, adrese özel harekat polislerinin gelmesini istediler.

Trabzon’da cinnet getiren imam 3 küçük kızını silahla öldürdüTrabzon’da cinnet getiren imam 3 küçük kızını silahla öldürdü

ELİNDE KOLA ŞİŞESİ İLE ÇIKTI

Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince adrese intikal eden özel harekat polisleri kapıyı koçbaşı ile kırarak içeriye girdiler. Meral A. (63) ile birlikte yaşadığı oğulları Çağrı A. (30) ve Taner A. (34) ekipler tarafından daireden çıkarılarak gözaltına alındı.

BALKONDAN İZLEYENLERE BAĞIRDI

Meral A.’nın binadan çıkarken kucağında kola şişesi ve yiyeceklerin bulunması dikkatlerden kaçmazken, anne Meral A., “Şikayet edenler benim gibi olsun” diye meraklı gözler ile kendilerini evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlara bağırdı. Polis merkezine götürülen anne ve oğullarının ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Öte yandan, şahısların evde bulunan mutfak tüpünü açtıkları da ileri sürülürken, adrese gelen Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürü Murat Oktay da olay yerine gelerek bizzat süreci yönetti. (İHA)

Esnaf duvardan akan sarı sudan şüphelenince komşularının öldüğü ortaya çıktıEsnaf duvardan akan sarı sudan şüphelenince komşularının öldüğü ortaya çıktı

1cc807a5-360e-4f4c-8b34-e392d127358f

7a6c7411-cd85-4fdd-b7b8-3b3d9873b617

93fe6676-b540-4e07-b2a3-ffb615b12743

bf686ea6-0d82-47dd-a9ac-d9c8556a1782

eecc5739-77f5-46a9-8e22-cc027a8f19b0

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu trene binmek yasak! 4 kişini kemiği kırıldıBu trene binmek yasak! 4 kişini kemiği kırıldı
PARTNEREline çatal ve bıçak alan ünlü şarkıcının bu pozu beğeni rekoru kırdıEline çatal ve bıçak alan ünlü şarkıcının bu pozu beğeni rekoru kırdı
"Çanta dolusu para vereceğiz" sözüne kandı, 31 bin liradan oldu"Çanta dolusu para vereceğiz" sözüne kandı, 31 bin liradan oldu
Anahtar Kelimeler:
polis İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Duvardan akan sıvı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Duvardan akan sıvı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Mesut Özil şoku! Transfer oluyor

Mesut Özil şoku! Transfer oluyor

Erdoğan "Bunlar bize yetmez" diyerek müjdeyi verdi

Erdoğan "Bunlar bize yetmez" diyerek müjdeyi verdi

Hastane önünde büyük skandal! Göz göre göre can verdi

Hastane önünde büyük skandal! Göz göre göre can verdi

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi genelgesi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Düğünde takılanları saya saya bitiremediler!

Düğünde takılanları saya saya bitiremediler!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan'ın mesajı okunurken arkasını döndü

Erdoğan'ın mesajı okunurken arkasını döndü

14 yaşındaki çocuk katliam yapmıştı! Polis baba ilk kez konuştu

14 yaşındaki çocuk katliam yapmıştı! Polis baba ilk kez konuştu

Polis memuru, otobüs ile araç arasına böyle sıkıştı

Polis memuru, otobüs ile araç arasına böyle sıkıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.