HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kapı komşusu akrabalar arasında döner bıçaklı ve baltalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kapı komşusu akrabalar arasında döner bıçaklı ve baltalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 15:36 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de kapı komşusu iki akrabanın balta ve döner bıçağıyla birbirine girdiği silahlı kavgada, tabancayla vurulan 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.Olay, öğle saatlerinde merkez Gündoğdu Mahallesi Dedekorkut Caddesi üzerindeki tek katlı bir ahşap evde meydana geldi.

Kırıkkale’de kapı komşusu iki akrabanın balta ve döner bıçağıyla birbirine girdiği silahlı kavgada, tabancayla vurulan 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde merkez Gündoğdu Mahallesi Dedekorkut Caddesi üzerindeki tek katlı bir ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapı komşu akraba olan Bilal Akan ile Ahmet Akan arasındaki husumet nedeniyle evin bahçesinde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle balta, keser ve döner bıçağının kullanıldığı kavgada, Gülümer Akan, Züleyha Akan ve Ozan Akan yaralandı. Bilal Akan ise akrabası Ahmet Akan’ı tabanca ile vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ahmet Akan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslar ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Akan’ın cesedi ise cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi 1 kişi gözaltında
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Bilal Akan emniyete götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise kavgada kullanılan silah, balta, keser ve döner bıçağını muhafaza altına aldı.
Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk yeniden! Aşk yeniden!
İzmir'de şiddetli deprem! Uzmanlardan ilk açıklamaİzmir'de şiddetli deprem! Uzmanlardan ilk açıklama
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Eski eşi reddedince 'canımı vereceğim' deyip camide intihar etti
Eski eşi reddedince 'canımı vereceğim' deyip camide intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vefatı sonrası ilk sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vefatı sonrası ilk sözler
'Cadılar Bayramı' partisi! Sabaha kadar partiledi, polis bastı!
'Cadılar Bayramı' partisi! Sabaha kadar partiledi, polis bastı!
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
Son dakika! İzmir'de yaşanan deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deniz seviyesi yükseldi... İzmir depreminde tsunami mi oldu? Tsunami nedir? Seferihisar'da deniz seviyesi yükseldi!
Seferihisar'da deniz seviyesi yükseldi!
Deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıklama: 20'ye yakın bina yıkıldı
Başkan Soyer: 20'ye yakın yıkım ihbarı var
Deprem sonrası Seferihisar'da deniz taştı!
Deprem sonrası Seferihisar'da deniz taştı!
Son dakika: İzmir'de deprem sonrası ilk görüntüler! Binalar kağıt gibi yıkıldı
İzmir'de deprem sonrası ilk görüntüler!
İzmir'deki deprem sonrası kaç bina yıkıldı? Bakan Soylu'dan ilk resmi açıklama
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.