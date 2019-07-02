HABER

Kapı önlerinden çaldıkları ayakkabıları internetten satmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, apartman dairelerinin önündeki ayakkabıları çalıp, internetten sattıkları gerekçesiyle 3 kişi, gözaltına alındı.

Kapı önlerinden çaldıkları ayakkabıları internetten satmışlar

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, apartman dairelerinin önündeki ayakkabıları çalıp, internetten sattıkları gerekçesiyle 3 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Pamukkale'ye bağlı Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan Ersin Akın, 27 Temmuz Perşembe günü evinin girişinde, kapı önünde duran 2 çift ayakkabısının çalındığını fark etti. Akın, 3 gün sonra, internet üzerinden satış yapılan sitede, ayakkabılarının tanımadığı kişi tarafından satıldığını gördü. Bunun üzerine satıcı U.Ç. ile görüşen Akın, ayakkabıları almak istediğini söyleyip, adres sordu. U.Ç.'ye ait iş yerine giden Akın, ayakkabıların kendisine ait olduğunu belirterek, olay yerine polis ekiplerini çağırdı. İş yerinde arama yapan ekipler, çalıntı olduğu değerlendirilen, ünlü markalara ait çok sayıda ayakkabı buldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler; ayakkabıların internet sitesi üzerinden satışını yapan U.Ç ile bunları temin ettiği ileri sürülen S.İ. ve çantasında 5 çift ayakkabıyla yakalanan S.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından 3 kişi, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kapı önlerinden çaldıkları ayakkabıları internetten satmışlarKapı önlerinden çaldıkları ayakkabıları internetten satmışlar

PARTNERTecavüz iddiasıyla tutuklu bulunuyordu: Tahliye edildi, bir günde emekli olduTecavüz iddiasıyla tutuklu bulunuyordu: Tahliye edildi, bir günde emekli oldu
Sigara paketlerinden uyuşturucu çıktıSigara paketlerinden uyuşturucu çıktı
Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışıp, bıçakla yaraladıPencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışıp, bıçakla yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.