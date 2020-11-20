Kapı onu durduramadı! Aç puma köpeklere saldırmak için duvardan atladı

ABD’nin Colorado eyaletinde yaşanan olayda; aç puma bir evin evcil köpeklerine saldırdı. Bahçe kapısından geri dönen puma bir anda bahçe duvarından atlayarak köpeklere saldırdı. Cesur köpek, arkadaşına saldıran pumaya karşı gelmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dağ aslanı olarak da bilinen pumanın önce koşarak kapıdan girmeye çalıştığını köpekleri görünce yönünü değiştirerek duvardan atladığı görülüyor.

KÖPEĞİN DURUMU İYİ

Köpeklerden birini tutan puma onu bırakmak istemese de gürültülere çıkan ev sahibi puma kaçırtmayı başarıyor. Köpeğin sahibi Lindsay Golden, köpeklerinin cesaretini "200 kiloluk bir köpeğin cesaretine sahip 20 kiloluk bir köpek" diyerek övdü. Pumanın saldırısına uğrayan yaralı köpeğin durumu iyi.



