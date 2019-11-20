Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’in Uçhisar Beldesi'nde antikacı Mehmet Yoğuran (53), 35 yıldır kapı tokmaklarının koleksiyonunu yapıyor.

Geçmiş yıllarda kapılarda kullanılan tokmaklar, teknolojinin gelişmesiyle yerini zillere bıraktı. Uçhisar'da yaşayan antikacı Mehmet Yoğuran, kapı tokmaklarının koleksiyonunu yaparak, gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. Mehmet Yoğuran, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turist gruplarının kapı tokmaklarına karşı yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Antikacı Yoğuran, kapı tokmak süslemelerinin inanç değerlerine göre farklı farklı yapıda olduğunu belirtti. Kapı tokmaklarının figürleri ile de oldukça dikkat çekici olduğunu ifade eden Yoğuran, Anadolu’da yaşayan Ermeni ve Rumların evlerinin kapılarının kartal, aslan ve insan figürlü olmasına karşın Müslümanlara ait evlerin kapıların tokmaklarında ise el, hilal ve lale başta olmak üzere değişik çiçek figürlerinin yoğun kullanıldığını kaydetti. Kapı tokmaklarının yerini zillerin aldığını ifade eden Yoğuran, "O dönemlerde tokmaklar bugünkü zilin yerine geçerdi. Anadolu'da bölgelere göre de oldukça farklı kapı tokmakları vardı. Kapı tokmaklarına Kapadokya bölgesini ziyaret için gelen yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor. Şu anda elimizde 40 tane değişik modelimiz var. Çoğu da zaten bu zil sistemi çıktıktan sonra sökülüp hurdaya verilmiş, çoğu da böyle kaybolmuş, hiç bilmediğimiz tokmaklar koleksiyonumuzda var. Bazen de böyle müzelerden değişik camilerden model alıp, tekrar bunları canlandırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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