Kapıcı kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Apartman görevlisi kıdem tazminatını kim öder?

Her çalışan isteğine ve devletin belirlemiş olduğu şartlara bağlı olarak kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Emeklilik yaşının ya da prim günü sayısının dolması, askerlik, kadın çalışanlar için evlilik gibi gerekçeler işverene sunularak kıdem tazminatı alınabilir.

İş akdi feshedilen çalışanın hak ettiği kıdem tazminatı işveren tarafından ödenir. Eğer bir kapıcı tazminat hakkı varken işten ayrıldıysa ya da çıkartıldıysa onun ödemesini de mülk sahipleri yapar. Kiracıların bu ödemeyi yapma yükümlülüğü yoktur.

Kapıcı kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır?

Kapıcılar ya da apartman görevlilerinin hak ettiği kıdem tazminatı hesaplaması brüt ücret üzerinden yapılır. Çalıştığı her yıl için otuz günlük brüt ücret tutarına bazı başka ödemeler de eklenmelidir. Bu ödemeler; belirlenen kapıcı maaşı dışında ikramiye, düzenli yardım ve bunun gibi ek ödemelerdir. Bu ödemelere kapıcının ücretsiz olarak yaşadığı dairenin masrafları da eklenir.

Kapıcı kıdem tazminatını kim öder?

Bir kapıcı kıdem tazminatı hakkı kazandıysa ödemesi apartmandaki mülk sahipleri tarafından yapılmalıdır. Mülkiyet Kanunu'nda belirtilen hüküm gereği kapıcıların kıdem tazminatı ödemelerinden kat malikleri sorumludur. Kiracılar bu ödemeler ile ilgili hiçbir ödeme zorunluluğuna sahip değildir.

Eğer kıdem tazminatı hakkı olan kapıcı ödeme süreci içinde yeni bir malik apartmana taşındıysa o malik de kapıcının kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür. Ancak yeni ev sahibi kapıcının kıdem tazminatını öderse kendinden önceki dönemde orada yaşayan eski malike rücu edebilir. Eski malikten bu rakamı talep etme hakkı ona kanun tarafından verilir.

Kapıcı işten çıkarılırsa hakları nelerdir?

İşten çıkartılan ya da kanuni gerekçeler sunarak iş akdinin feshini isteyen apartman görevlileri kıdem tazminatı alma hakkına sahip olurlar. Bu noktada süreç kamuda ya da özel sektörde çalışan bir işçiden farklı şekilde işlemez. Tüm haklar apartman görevlilikleri için de geçerlidir.

Bunlara aykırı durumlar için işten çıkartılan her apartman görevlisinin dava açma hakkı vardır.

Kapıcının kıdem tazminatı nasıl ödenir?

Mülk sahipleri işveren konumundadır. Apartman görevlisini işten çıkarttıkları durumda hem kıdem hem de ihbar tazminatlarını ödemek zorundadırlar. Sigorta ödemelerinde bir aksilik olduysa bu durumun tespitinin yapılması ve ödemelerin tamamlanması ile yükümlü olan kişiler de mülk sahipleridir.



