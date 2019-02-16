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Kapıdaki ayak izinden yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 10:23 | Son Güncelleme

Konya’da bir apartmanın bodrum katındaki kapıların kilitlerini tekmeleyip kırarak bakır malzemeleri çalan 2 şüpheliyi polis ayak izinden yola çıkarak yakaladı.Olay, dün 16.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi Vali Cemil Keleşoğlu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Kapıdaki ayak izinden yakalandılar

Konya’da bir apartmanın bodrum katındaki kapıların kilitlerini tekmeleyip kırarak bakır malzemeleri çalan 2 şüpheliyi polis ayak izinden yola çıkarak yakaladı.
Olay, dün 16.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi Vali Cemil Keleşoğlu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmana gelen 2 şahıs bodrum kata inerek buradaki kapıları tekmeleyip kırdıktan sonra içeride bulunan bakır malzemeleri çaldı. Zanlılardan şüphelenen apartman sakinlerinin ihbarı üzerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Tekmeyle açılan kapıdaki ayak izlerinden yola çıkan polis ekipleri, şahısları çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan 2 kardeş Kazım D. ile Servet D., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kapıdaki ayak izinden yakalandılar

Kapıdaki ayak izinden yakalandılar

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