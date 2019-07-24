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Kapıkayafest renkli görüntülerle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 16:13 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen 3.

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Kapıkaya Festivali (Kapıkayafest) büyük bir heyecanla başladı.
Bafra Belediyesince organize edilen ’Uluslararası Kapıkaya Outdoor Extreme Festivali’ne gelen yarışmacılar ve konuklar için hazırlanan Asar kamp alanında kurulan çadırlara yerleşmeye başladı. 4 gün, 3 gece sürecek olan festivale katılan yabancı paraşütçüler atlayış yaptı. Paraşütçülerin havadaki gösterileri nefes kesti. Atlayış alanında paraşütçüleri izlemeye gelen konuklar seyir terasında selfie yapmayı ihmal etmedi.
Paraşütçülerden Uentın Debras, “Belçika’dan geliyorum. Türkiye’de ilk defa bulunuyorum. Burayı çok güzel buldum“ dedi.
Martin Lifka ise "Avusturya’dan geliyorum. Uçmak için heyecanlıyım. Burayı çok güzel buldum. Türkiye’de daha öncede geldim. Kapıkaya’ya ilk defa bulunuyorum. Önümüzdeki günler nasıl geçecek heyecanlıyım. Burada uçacağım için sevinçliyim. Avusturya’da her gün dağlara yürüyerek çıkıyorum, aşağıya uçarak iniyorum. Burayı çok merak ediyorum" diye konuştu.
Festival ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Kapıkaya Festivalimizin bu sene 3.’sünü yapıyoruz. Uluslararası bir festival. Yamaç paraşütü dahil birçok spor etkinliğinin bir arada olduğu güzel bir festival. Geçen sene yaklaşık 50 binin üzerinde misafirlerimiz vardı, en iyi şekilde ağırladık. Bu sene de misafirlerimizin tamamını fazlasıyla göreceğimizi ümit ediyoruz ki görüntü de öyle. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Yaklaşık 2 aydır bu işe odaklandık. Güzel bir çalışma çıkarttık. Dünyanın değişik yerlerinden sporcularımız geldi. Yaklaşık 20’nin üzerinde akrobasi gösterisi yapacak sporcularımız var. Dağ yürüyüşü yapacak sporcularımız var. Fotosafari var, yürüyüş var. Su sporları etkinliklerimiz var. Bütün bunları birleştirerek bölgemizin en güzel festivalini gerçekleştireceğiz. Bu festivalimizin bu sene farklı bir yönü var. Belki de ilk defa bir festivalde, çevre dostu bir festivali gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili ekiplerimiz her türlü hazırlığı ve çalışmayı yaptı” şeklinde konuştu.

Kapıkayafest renkli görüntülerle başladı

Kapıkayafest renkli görüntülerle başladı

Kapıkayafest renkli görüntülerle başladı

Kapıkayafest renkli görüntülerle başladı

Kapıkayafest renkli görüntülerle başladı

Kapıkayafest renkli görüntülerle başladı

Kapıkayafest renkli görüntülerle başladı

Kapıkayafest renkli görüntülerle başladı

Kapıkayafest renkli görüntülerle başladı

Kapıkayafest renkli görüntülerle başladı

Kapıkayafest renkli görüntülerle başladı

Kapıkayafest renkli görüntülerle başladı

Kapıkayafest renkli görüntülerle başladı
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