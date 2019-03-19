Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-İran kara hudut kapılarından geçen yıl yaklaşık 2 milyon kişinin geçtiğini belirterek, "Bu rakamlar modernizasyonu tamamlanan Kapıköy Gümrük Kapısı ile daha da artacak." dedi. Pekcan, Kapıköy Gümrük Kapısı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yaklaşan Nevruz Bayramı'nın bereket ve huzur getirmesi dileğinde bulundu. Ticaretin, tüm dünyada zenginliğin en önemli kaynaklarından olduğuna işaret eden Pekcan, bakanlık olarak bütün plan ve programlarında ticaret erbabının yanında olduklarını, ticaretin önündeki engelleri kaldırmak için özveriyle çalıştıklarını söyledi. Pekcan, gümrüklerde işlerin hızlı, kolay, ucuz ve emniyetli yürütülmesini sağlamayı amaçladıklarına dikkati çekerek, "Gümrüklerdeki beklemeleri en aza indirmeyi istiyoruz. Gümrüklerde işler ne kadar yolunda yürürse ticaret erbabımız yürütülen işlerden ne kadar memnun olursa ülkemizin ihracatı da o oranda artacaktır." diye konuştu. - "Modernizasyonları başarıyla tamamlayacağız" Türkiye'nin hudut komşusu İran ile dostane ilişkilerinin her alanda devam ettirildiğini ve kara hudut kapılarının modernizasyonuna son dönemde hız verdiklerini vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

"Esendere Gümrük Kapısı'nın modernizasyonunu 2017'de tamamladık. Bugün Kapıköy Gümrük Kapısı'nı açıyoruz. En kısa sürede Gürbulak Gümrük Kapısı'nda da modernizasyon sürecine başlayıp, projeyi nihayete erdireceğiz. Her 3 hudut kapımızda da modernizasyon sürecini başarılı şekilde tamamlayarak, gümrük işlemlerimizi daha güvenli, kolay ve ucuz olarak yürüteceğiz." - "Türkiye-İran iş birliği bölge için önemli" Pekcan, İran ile yapacakları ortak projelerle iş birliği mekanizmalarını daha da geliştirerek bölgedeki istikrarı sağlamlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, iki ülke arasında gümrük ve ticaret konularındaki iş birliğinin tüm bölge için olumlu sonuçlar vereceğini ifade etti. Türkiye-İran kara hudut kapılarından geçen yıl yaklaşık 2 milyon kişinin geçtiğini aktaran Pekcan, "Bu rakamlar, özellikle modernizasyonu tamamlanan Kapıköy Gümrük Kapımız ile daha da artacak. Bu aynı zamanda turizm gelirlerinin artması demek. Van ticaretin çok canlı olduğu bir şehrimiz. Cumhurbaşkanlarımızın koyduğu 30 milyar dolar ticaret hedefine ulaşılması için öncelikle Razi Kara Hudut Kapısı'nın ve Razi-Hoy yolunun İran tarafından modernizasyonunun tamamlanması lazım, bunu hızlandırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın, geleceğin "ipek yolu" olarak kabul edilen Çin-Avrupa Ticaret ve Transit Koridoru'nun üzerinde yer aldığına işaret eden Pekcan, burasının modernizasyonunun güzergahın gelişimi yönünde önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Pekcan, gümrüklerin dijitalleşmesine büyük önem verdiklerini, kağıtsız gümrüğe geçmeyi hedeflediklerini bildirdi. Bu kapsamda, Esenboğa Havalimanı'nda pilot uygulama başlattıklarını anlatan Pekcan, "İran ile kara hudut kapılarımızdan gerçekleştirilecek ticaretin kolaylaştırılması amacıyla kara kapılarımızda bilgi paylaşımına açığız, buna x-ray görüntüleri de dahil." dedi. Pekcan, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın Orta Asya ülkelerine yönelik ihracatın artmasına ve yolcu kapasitesine katkı sağlayacağına dikkati çekerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. - "Sınır kapılarımız dostluk ve yardımlaşma kapılarıdır" İran İslam Cumhuriyeti'nin Hoy Valisi Mohammed Abedi de İran ile Türkiye sınır kapılarının dostluk ve yardımlaşmaya hizmet ettiğini belirterek, "Bu sınırda yapılan, dostluk ve mutlulukların değiş tokuşudur. Bu dostluğun ebedi olmasını diliyorum. Sınırın iki tarafında da ciddi bir irade, ciddi bir çalışma var." diye konuştu.

Kapıköy Gümrük Kapısı'nın iki ülkenin ekonomik ve ticari gelişiminde önemli yere sahip olacağını vurgulayan Abedi, "İran İslam Cumhuriyeti yol altyapıları çalışmalarını yapmaktadır. İran tarafında gerekli tesisatları hızla tamamlamaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de Kapıköy Gümrük Kapısı'nın en modern kapılardan biri olduğuna işaret ederek, "Yaya yürüyüş tünellerinin bile ısıtmalı olduğu tek kapımız burası." ifadesini kullandı. İran'dan Van'a gelen turist sayısının bu yıl 500 binin üzerine çıkmasını öngördüklerini aktaran Bilmez, İran'dan harçların düşürülmesi talebinde bulundu. - "Kapıköy ile Van eski ihtişamına kavuşacak" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Van'ı ve Türkiye'yi, İran'a ve Asya'ya daha güçlü şekilde bağlayacak önemli bir adım attıklarını belirterek, ticaretin rotasını yeniden bu coğrafyaya çevirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kara gümrük kapılarını yap-işlet-devret modeliyle modernize etmeye başladıklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Devlete tek kuruş maliyet yüklemedik. Daha etkin ve hacimli çalışan kapılar sayesinde, devletin vergi gelirleri katlanarak arttı. Bugüne kadar 10 sınır kapısını en ileri teknolojiyi kullanarak tamamen yeniledik ve ülkemize kazandırdık. Modernize ettiğimiz kapılarda, bekleme süreleri yarı yarıya azaldı, geçiş hacmi 4 katına çıktı. Bütün bunlar için, oda ve borsa camiası olarak 1 milyar 390 milyon liralık yatırım yaptık." dedi.