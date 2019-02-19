Kapıköy Gümrük Kapısı modern yapıya kavuştu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 63 bin metrekarelik alanda inşa edilen, x-ray araç tarama sistemi, arama hangarı, kaçak eşya ambarı, yolcular için bagaj x-ray ünitesi, yolcu salonu ve sosyal donatı alanlarının bulunduğu sınır kapısı ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

Kapıköy Gümrük Kapısı'nın son 50 yıldır sürekli gündemde olduğunu anlatan Biner, şöyle konuştu:

"Bugün gördüğümüz manzara çok sevindirici ve gurur verici. Bugün 100 milyonluk bir yatırımla modern bir kapıya kavuşmuş olmamız, Van için, bölgemiz için, ülkemiz için çok önemlidir. Ülkemizin, bölgemizin ve ilimizin ekonomisi adına önemli bir karşılığı olacağına inanıyoruz. Bugün bu kapının varlığı, komşumuz İran'ın aynı bu ölçekte bir kapı yapması konusunda kendilerine bir motivasyon olacaktır. Gelecekte burada olduğu gibi İran tarafında da aynı geçiş kolaylığının olmasını istiyoruz."

- "4 giriş ve 4 çıkış peronu bulunuyor"

Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Van Şube Müdürü Türkmen Baydar de sınır kapısının 24 saat çalışması gerektiğini dile getirdi.

Daha önce 2 peronun çalıştığı kapıda artık yolcular için 4 giriş ve 4 çıkış peronu bulunduğunu ifade eden Baydar, "Nevruz tatili yaklaştıkça biz İran Gümrüğü ile toplantılar yapıyoruz. Bu toplantıda kararlar alınıyor. Bizim kendi modern gümrüğümüzde tatil döneminde bir sıkıntı yaşamayacağız. İran tarafından sıkıntılar olabilir yine." dedi.

