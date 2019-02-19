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Kapıköy Gümrük Kapısı modern yapıya kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

İran ile en uzun sınır hattına sahip Van'da, komşu ülkeyle ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla yaklaşık 100 milyon liraya modernize edilen Kapıköy Gümrük Kapısı yeni haliyle hizmet veriyor - Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner: - "Bugün gördüğümüz manzara çok sevindirici ve gurur verici. Bugün 100 milyonluk bir yatırımla modern bir kapıya kavuşmuş olmamız, Van için, bölgemiz için, ülkemiz için çok önemli"

İran ile en uzun sınır hattına sahip Van'da, komşu ülkeyle ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla modernize edilen Kapıköy Gümrük Kapısı yeni haliyle hizmet veriyor.

Yaklaşık 100 milyon lirayı aşan yatırım bütçesiyle 3 yıl önce temeli atılan Kapıköy Gümrük Kapısı, Türkiye'nin en modern gümrük kapılarından biri olarak hizmet sunacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 63 bin metrekarelik alanda inşa edilen, x-ray araç tarama sistemi, arama hangarı, kaçak eşya ambarı, yolcular için bagaj x-ray ünitesi, yolcu salonu ve sosyal donatı alanlarının bulunduğu sınır kapısı ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

Tam donanımlı ve modern görüntüsüyle yolcu geçişlerine açılan gümrük kapısı, bölgede sevinçle karşılandı.

Yapılan çalışmaların ardından İranlı turistler Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

- "Modern bir kapıya kavuştuk"

Gümrük kapısında incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, gümrük kapısının Van'ın İran'la ve Türkiye'nin doğuyla bağlantısını sağladığını söyledi.

Kapıköy Gümrük Kapısı'nın son 50 yıldır sürekli gündemde olduğunu anlatan Biner, şöyle konuştu:

"Bugün gördüğümüz manzara çok sevindirici ve gurur verici. Bugün 100 milyonluk bir yatırımla modern bir kapıya kavuşmuş olmamız, Van için, bölgemiz için, ülkemiz için çok önemlidir. Ülkemizin, bölgemizin ve ilimizin ekonomisi adına önemli bir karşılığı olacağına inanıyoruz. Bugün bu kapının varlığı, komşumuz İran'ın aynı bu ölçekte bir kapı yapması konusunda kendilerine bir motivasyon olacaktır. Gelecekte burada olduğu gibi İran tarafında da aynı geçiş kolaylığının olmasını istiyoruz."

- "4 giriş ve 4 çıkış peronu bulunuyor"

Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Van Şube Müdürü Türkmen Baydar de sınır kapısının 24 saat çalışması gerektiğini dile getirdi.

Daha önce 2 peronun çalıştığı kapıda artık yolcular için 4 giriş ve 4 çıkış peronu bulunduğunu ifade eden Baydar, "Nevruz tatili yaklaştıkça biz İran Gümrüğü ile toplantılar yapıyoruz. Bu toplantıda kararlar alınıyor. Bizim kendi modern gümrüğümüzde tatil döneminde bir sıkıntı yaşamayacağız. İran tarafından sıkıntılar olabilir yine." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Kapıköy Sınır Kapısı Van yolcu

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