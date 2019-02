Kapıköy Gümrük Kapısı’nda ulaşım çilesi çözüm bekliyor

Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı’nda İranlı turistlerin yaşadığı ulaşım sıkıntısı çözüm bekliyor. Turistleri Türkiye’ye geçiş yaptıktan sonra taşıyan minibüslerin sayısının azaltılması, turistlerin dondurucu soğukta saatlerce beklemesine ve turizmcilerin tepkisine neden oluyor.

Kapıköy Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan İranlı turistler, kapıda yaşanan ulaşım sıkıntısı nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Havanın soğuk olması nedeniyle kapıda uzun kuyruklar oluşturan İranlı turistler, ulaşım sıkıntısının bir an evvel giderilmesini istediler.

"Yaklaşık 500 turist çamurun içinde zor şartlarda bekliyordu"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, yıllardır kapıda ulaşım noktasında ciddi sıkıntıların yaşandığını ifade ederek, yetkililerin bir an evvel bu sıkıntının giderilmesi noktasında gereken hassasiyeti göstermesini istedi. Kapıköy sınır kapısında İranlı turistlerin eksi 25 derece soğukta saatlerce beklediğini belirten Özgökçe, “Kapıya gittiğimizde korkunç bir manzara ile karşılaştık. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu yaklaşık 500 turist, çamurun içinde zor şartlarda bekliyordu. Orada ciddi anlamda ulaşımla ilgili bir sıkıntı var. Ülkelerindeki üç günlük tatili ülkemizde geçirmek isteyen İranlı turistlerin sınırda yaşadığı sıkıntının bir an önce kesin bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” dedi.

Kapıda yaşanan sıkıntının il turizmini de olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Özgökçe, “Gelen konuklar biran önce otellerine yerleşip gezmek ve alışveriş yapmak ister. Ancak dün saat 15.30 gibi kapı kapandı. Orada yaklaşık 300-400 kişi hala bekliyordu. Gelen insanlar üç günlük tatilini belli periyotlara sığdırıyor ama orada beklediği zaman hem işleri aksıyor hem de umduklarını bulamıyorlar. BU noktada yetkililerin bu ulaşım sorununa bir an evvel çözüm bulmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.