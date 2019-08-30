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Kapıkule'de değeri 91 milyon TL olan 455,5 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 11:52 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Edirne Kapıkule'de gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 91 milyon TL olan 455,5 kilogram eroin ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak adli makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen risk analizi neticesinde Kapıkule Gümrük Sahasına gelen bir TIR, riskli bulunarak X-Ray taramasına sevk edildi.Hurma taşıyan TIR'ın yapılan taramasında bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edildi.

HURMA BULUNAN KOLİLER AÇILDI

Araç arama hangarına alınarak, şüpheli yoğunlukların gözlendiği bölümlerde ayrıntılı inceleme başlatıldı. Uyuşturucu madde tespiti için özel olarak yetiştirilen hassas burunlu narkotik köpekler de çalışmalara dahil edildi. Köpeklerin araçta bulunan kolilere aşırı tepki vermesi üzerine içerisinde hurma bulunan koliler açıldı.

GİZLİ BÖLMELER OLUŞTURULMUŞ

Kolilerin karton kenarlarının olması gerekenden daha kalın olduğu, kontrol yapan Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Şüpheli kolilerin kenarları yırtıldığında dış kenarların içerisinde gizli bölmeler oluşturulduğu, bu bölümlere ince plakalar halinde paketlenmiş uyuşturucu maddeler saklandığı görüldü. Araçta bulunan tüm kolilerin aynı yöntem kullanılarak hazırlandığı tespit edildi.

PİYASA DEĞERİ 91 MİLYON

Söz konusu koliler içerisinde ele geçirilen 455,5 kilogram uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 91 milyon TL olduğu anlaşıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin olarak adli makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Kapıkule uyuşturucu

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