Kapıkule'de ele geçirildiler! Görenleri şaşırttı... Tam 44 adet

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 44 canlı güvercine el koydu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gümrük noktasından ülkeye giriş yapmak için gelen bir araç riskli olarak değerlendirilerek takibe alındı.

YEDEK LASTİK İÇİN AYRILAN BÖLÜMDE ELE GEÇİRİLDİ! TAM 44 CİNS...

Araç, gümrük tescil işlemlerinin ardından kontrol edilmek üzere x-ray taramasına sevk edilirken, yedek lastik için ayrılan bölümde 44 cins güvercin ele geçirildi.

15'İ BANGO, 29'U POSTA GÜVERCİNİ

Kanatlarından bağlanmış halde bulunan güvercinlerden 15'inin bango, 29'unun da posta güvercini olduğu belirlendi.

Güvercinler, Hayvan Hakları Federasyonuna (HAYTAP) teslim edildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı. (AA)

