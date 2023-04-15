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  4. Kapıkule'de ele geçirildiler! Görenleri şaşırttı... Tam 44 adet

Kapıkule'de ele geçirildiler! Görenleri şaşırttı... Tam 44 adet

15.04.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda dikkat çeken bir 'tespite' imza attı. Edinilen bilgiye göre, gümrük noktasından ülkeye giriş yapmak için gelip, riskli olarak değerlendirilerek takibe alınan aracın yedek lastik için ayrılan bölümünde 44 cins güvercin ele geçirildi. Kanatlarından bağlanmış halde bulunan güvercinlerin türleri de verilen bilgiler arasında yer aldı. Başlatılan soruşturma kapsamında ise bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İşte detaylar...

Kapıkule'de ele geçirildiler! Görenleri şaşırttı... Tam 44 adet

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 44 canlı güvercine el koydu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gümrük noktasından ülkeye giriş yapmak için gelen bir araç riskli olarak değerlendirilerek takibe alındı.

YEDEK LASTİK İÇİN AYRILAN BÖLÜMDE ELE GEÇİRİLDİ! TAM 44 CİNS...

Araç, gümrük tescil işlemlerinin ardından kontrol edilmek üzere x-ray taramasına sevk edilirken, yedek lastik için ayrılan bölümde 44 cins güvercin ele geçirildi.

AA-20230415-30858250-30858248-KAPIKULE_GUMRUK_KAPISINDA_44_CANLI_GUVERCIN_ELE_GECIRILDI

15'İ BANGO, 29'U POSTA GÜVERCİNİ

Kanatlarından bağlanmış halde bulunan güvercinlerden 15'inin bango, 29'unun da posta güvercini olduğu belirlendi.

Güvercinler, Hayvan Hakları Federasyonuna (HAYTAP) teslim edildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı. (AA)

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