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Kapıkule'de gurbetçiler uzun araç kuyruğu oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 12:36 | Son Güncelleme

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk meydana geldi.

Yaşadıkları ülkelerde okulların tatile girmesinin ardından yola çıkan ve yaklaşık iki gün süren yolculuğun ardından Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşan gurbetçiler, pasaport kontrolünden sonra baba ocağının yolunu tutuyor.

Uzun bir yolculuktan sonra Kapıkule'de mola veren vatandaşlar, işlemlerinin yapıldığı sırada araçlarında ya da gümrüksüz satış mağazalarının olduğu alanlarda vakit geçiriyor.

'İÇİMİZDE HER ZAMAN MEMLEKET HASRETİ VAR'

Almanya'dan gelen Mahmut Kaya yaptığı açıklamada, uzun bir yolculuk geçirdiğini söyleyerek şunları ifade etti:

"Mutluyuz, huzurluyuz, sevinçliyiz. Bir senedir Türkiye'nin hasretini çekiyoruz. Maddi durumumuz elverdiği sürece her yıl gelmeye çalışıyorum. 22 senedir gurbetteyim. Ben dönmek isterim ama çocuklarımın eğitimi devam ediyor. İçimizde memleket hasreti her zaman var."

Belçika'dan gelen Hüdaverdi Erdoğan da vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Afyon Emirdağ'a gidiyoruz. Torunumun sünnet düğününü yapacağız. Akrabalarımızla hasret gidereceğiz. Torunları, çocukları denize götürüp eğleneceğiz." dedi.

'İZNİMİ HER YIL TÜRKİYE'DE GEÇİRİYORUM'

İsviçre'den gelen Erol Tunus, yıllık izinini her yıl Türkiye'de geçirdiğini ifade etti.

Tatilde Ege turu yapacaklarını dile getiren Tunus, "Memleketim Sivas. Orada da akrabalarımızı gördükten sonra İsviçre'ye döneceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kapıkule gurbetçiler

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