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Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü! 5 milyon turist bekleniyor

24.05.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne ekonomisine büyük katkı sağlayan Bulgar turistlerin gelip alışveriş yapması için Kapıkule Sınır Kapısı'nda PCR Testi'nin ücreti 1 Haziran'dan itibaren 250 TL'den 110 TL'ye düşürüldü. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Bir laboratuvar ile anlaştık. Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen her ülke vatandaşı 110 TL ücret karşılığında testlerini yaptıracak. Edirne'ye 5 milyon turist bekliyoruz " dedi.

Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü! 5 milyon turist bekleniyor

Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle sınır kapılarında, zorunlu PCR testi uygulamasıyla Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelen Bulgar turistlerin sayısında yüzde 90 azalma yaşandı. Geçen yıl başlatılan PCR testi uygulamasının Bulgaristan'da 450, Yunanistan'da 600, Türkiye'de ise 250 lira olmasının turistlerin ülkeye gelmelerinde en önemli faktör olduğu belirtildi. ETSO, PCR testlerinin pahalı olması nedeniyle özellikle Bulgar turistlerin gelişini engellediği gerekçesiyle çalışma başlattı.

"PCR TESTİ'Nİ 110 TL'YE DÜŞÜRDÜK"

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, yaptıkları çalışmayla Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 250 lira olan PCR testini 110 liraya düşürdüklerini söyledi. Uygulamanın 1 Haziran günü başlayacağını belirten Zıpkınkurt, "Kapıkule Gümrük Kapısı'nda tüm ülke vatandaşlarının 110 TL'ye PCR testlerini yapıyoruz. Daha önce, Türkiye'den çıkışlarda PCR testleri 250 TL'ye yapılıyordu, yurt dışından gelenlerde Bulgaristan hükümeti 90 Leva alıyordu, bu da yaklaşık 450 TL'ye denk geliyordu. Avrupa ülkelerinde değişik rakamlar var ama 110 TL çok ucuz, çok cazip bir fiyat. Edirne ekonomisini canlandırmak adına TOBB birlikte yaklaşık 2,5 aylık bir çalışma yaptık. Bir laboratuvar ile anlaştık. Dolayısıyla Kapıkule Sınır Kapısı'na gelenler burada 110 TL ücret karşılığında her ülke vatandaşı testlerini yaptıracak. Yapılan testler de 30 dakika içinde sonuçlanacak" dedi.

"EDİRNE'YE 5 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ"

Edirne'ye 5 milyon turist beklediklerini söyleyen Zıpkınkurt, "Geçtiğimiz yıllara göre yüzde 41 turist sayımızda bir düşüş var. Bu yıl bu sayıyı artıracağımızı düşünüyorum. Edirne'ye 5 milyon turist bekliyoruz. PCR testinin 110 lira olması özelikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen komşularımız açısından, çok cazip. Çünkü kendi ülkelerinde 450 TL'ye tekabül ediyor. Yunanistan'da 55 Euro, bu da 600 TL'ye tekabül ediyor. Dolayısıyla 110 TL onlar için çok cazip olacak. Alışveriş merkezi içinde bir stant açılacak, burada sağlık çalışanlarının bulunacağı bir bölüm oluşturuyoruz. Orada kurulacak laboratuvarda bu testleri yapacağız. Test sonuçları 30 dakika içinde sonuçlanacak. Önce Kapıkule Sınır Kapısı'nda başladık, daha sonra Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapısı'nda PCR testleri yapmaya başlayacağız" diye konuştu.

"PCR TESTİ'NİN 110 TL OLMASI ESNAF İÇİN İYİ"

Edirne'de tarihi Alipaşa Çarşısı Derneği Başkanı Yılmaz Sanış, PCR testi fiyatlarının düşmesinin esnaflar için iyi olduğunu söyledi. Sanış, "Korona sebebiyle burada bütün iş yerlerimiz kapalıydı. İnsanlar önceliklerini marketlere yönettiler. Esnaf burada çok etkilendi. Haliyle gözünü hem yurt içi hem yurt dışından gelecek turistlere dikti. PCR testlerinin 110 TL olması biz esnaflar için iyi olarak karşılanmaktadır. "Gelecekte tamamen kaldırılır, normale döneriz" diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana Bulgar turist gelmiyor. Sadece transit geçiş yapan TIR sürücüleri uğruyor. İnşallah en kısa sürede işlerimiz artar" dedi.

Kapalıçarşı esnaflarından Ali Çıtak ise, "PCR testi fiyatları düşmesi, Bulgar turistlerin Edirne'ye tekrar gelmelerini sağlayacak. Bizim müşterilerimizin yüzde 50'sini Bulgar turistler oluşturuyor. İnşallah en kısa sürede gelmeye başlarlar" diye konuştu. (DHA)

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