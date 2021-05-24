Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü! 5 milyon turist bekleniyor

Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle sınır kapılarında, zorunlu PCR testi uygulamasıyla Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelen Bulgar turistlerin sayısında yüzde 90 azalma yaşandı. Geçen yıl başlatılan PCR testi uygulamasının Bulgaristan'da 450, Yunanistan'da 600, Türkiye'de ise 250 lira olmasının turistlerin ülkeye gelmelerinde en önemli faktör olduğu belirtildi. ETSO, PCR testlerinin pahalı olması nedeniyle özellikle Bulgar turistlerin gelişini engellediği gerekçesiyle çalışma başlattı.

"PCR TESTİ'Nİ 110 TL'YE DÜŞÜRDÜK"

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, yaptıkları çalışmayla Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 250 lira olan PCR testini 110 liraya düşürdüklerini söyledi. Uygulamanın 1 Haziran günü başlayacağını belirten Zıpkınkurt, "Kapıkule Gümrük Kapısı'nda tüm ülke vatandaşlarının 110 TL'ye PCR testlerini yapıyoruz. Daha önce, Türkiye'den çıkışlarda PCR testleri 250 TL'ye yapılıyordu, yurt dışından gelenlerde Bulgaristan hükümeti 90 Leva alıyordu, bu da yaklaşık 450 TL'ye denk geliyordu. Avrupa ülkelerinde değişik rakamlar var ama 110 TL çok ucuz, çok cazip bir fiyat. Edirne ekonomisini canlandırmak adına TOBB birlikte yaklaşık 2,5 aylık bir çalışma yaptık. Bir laboratuvar ile anlaştık. Dolayısıyla Kapıkule Sınır Kapısı'na gelenler burada 110 TL ücret karşılığında her ülke vatandaşı testlerini yaptıracak. Yapılan testler de 30 dakika içinde sonuçlanacak" dedi.