Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 2 uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ANKARA, (DHA) - TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen 2 operasyonda; 8 kilo 488 gram esrar ve 22 kilo 260 gram Afyon sakızı ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen TIR sürücüsü, pasaport ve gümrük tescil işlemleri sonrası riskli görülünce X-ray taramasına gönderildi. Yapılan taramada, yasal yükün içinde şüpheli yoğunluklar tespit edilerek, narkotik dedektör köpeklerle arama yapıldı. Aramada, 7 pakette 8 kilo 488 gram esrar ele geçirildi. Türkiye'den çıkış yapmak isteyen otomobil sürücüsü de X-ray taramasına gönderildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eşliğinde otomobilde yapılan aramada, 22 kilo 260 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Düzenlenen 2 operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin, 1 milyon 100 bin lira olduğu, TIR ve otomobil sürücülerinin gözaltına alındığı belirtildi.

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