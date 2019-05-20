Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki operasyonda 8 kilo 488 gram esrar ve 22 kilo 260 gram Afyon sakızı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen TIR, pasaport ve gümrük tescil işlemleri sonrası riskli görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada yasal yükün içerisinde şüpheli yoğunluklar tespit edilerek, narkotik dedektör köpekler eşliğinde arama yapıldı. Aramada, 7 pakette 8 kilo 488 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca Türkiye'den çıkış yapmak isteyen otomobil, x-ray taramasına sevk edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eşliğinde otomobilde yapılan aramada 22 kilo 260 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Yapılan 2 operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 1 milyon 100 bin lira olduğu, TIR ve otomobil sürüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Araçlarda yapılan arama

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Haber-Kamera: ANKARA, (DHA)-

