Kapıkule-İstanbul kara yolunda tır kazası nedeniyle 3 saat ulaşım sağlanamadı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, iki tırın çarpışması sonucu Kapıkule-İstanbul kara yolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.
Alınan bilgiye göre, E- 80 Otoyolu'nda Kapıkule'den İstanbul istikametine giden Ayhan Kara idaresindeki 31 ATT 38 plakalı tır, aynı yöne giden Karadağ uyruklu Ferid Nurkoviç'in kullandığı RO BB 153 plakalı tıra arkadan çarptı.
Savrulan tırlar nedeniyle yol İstanbul istikametinde trafiğe kapandı. Polis, kaza yerinde önlem aldı, Kapıkule'den gelen trafik akışı şehir merkezi üzerinden İstanbul'a yönlendirildi.
Tırlar, vinç yardımıyla kenara alındı. Zemine dökülen mazotun temizlenmesiyle yaklaşık 3 saat kapalı kalan kara yolu ulaşıma açıldı.
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