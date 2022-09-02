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Kapıkule Sınır Kapısı'nı su bastı... Yurt dışına çıkışlar durduruldu!

02.09.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı. Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’na giden karayolu ile gümrüklü saha içi suyla kaplandı. Aşırı yağış nedeniyle bilgisayar sisteminde de arıza meydana gelince yolcu ve araç işlemleri yapılamadı. AFAD ve Edirne itfaiyesi sahada su tahliyesi çalışmalarına devam ederken yurt dışına çıkışların su birikintisi nedeniyle gerçekleştirilemediği bildirildi. Öte yandan bazı araçlar su birikintisinde mahsur kaldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nı su bastı... Yurt dışına çıkışlar durduruldu!

Edirne'de etkili olan sağanak Kapıkule Gümrük Sahası'nı vurdu. Şiddetli yağış nedeniyle sahayı su bastı.

Kentte etkili olan sağanak sebebiyle Kapıkule Gümrük Sahası'nda bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

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Şiddetli yağış sebebiyle sınır kapısından geliş ve gidişlerde aksama yaşanıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, sınır kapısından geçişleri kontrollü sağlıyor.

Bazı araçların su birikintilerinden güçlükle geçtiği gözlendi.

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SUYU TAHLİYE ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar bölgede incelemede bulundu.

AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri de suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kırbıyık, AA muhabirine, kentte beklenenden kuvvetli yağışla karşılaştıklarını söyledi.

Bölgenin altyapısında da problem olduğunu gördüklerini belirten Kırbıyık, şu bilgileri verdi:

"Yeterince cevap vermedi ihtiyaca. Bir su baskınıyla karşı karşıya kaldık. Haber aldığımız ilk andan itibaren ilgili kuruluşlarımız AFAD olsun, itfaiyemiz olsun yine Devlet Su İşleri ekipleri, İl Özel İdaresi ekipleri ile müdahale etmeye çalışıyoruz. İlk önceliğimiz içerideki tahliyeyi sağlayabilmek, araçların tahliyesini sağlayabilmek. Büyük oranda araçların tahliyesi sağlanmış durumda. İçeride kısmen 15-20 araç kaldı. Arkadaşlarımız onları da hızlıca tahliye edecek. Sonrasında çok hızlı bir şekilde suyun deşarjı ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yarından itibaren de bu altyapının nasıl kuvvetlenebileceğine dair ilgili kuruluşlarımızla toplantı yapacağız. Geçmiş olsun diyoruz. Hakikatten riskli bir durum atlatıldı."

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MAHSUR KALAN ARAÇLAR KURTARILMAYA BAŞLANDI

Yurt dışına çıkış yapılan sahada su birikintisi nedeniyle mahsur kalan 25 civarında aracın çekiciyle çıkarılmasına başlandı.

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AFAD ve Edirne itfaiyesi sahada su tahliyesi çalışmalarına devam ediyor.

Kapıkule'den Türkiye giriş trafiği normale dönerken, yurt dışına çıkışlar yoğun su birikintisi nedeniyle gerçekleştirilemiyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Kapıkule sınır kapısı
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