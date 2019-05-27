Uluslararası Nakliyeciler Derneği Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapıkule'nin sadece Bulgaristan ve Türkiye arasında değil, Asya ve Avrupa Birliği arasında da önemli bir gümrük olduğunu vurguladı.

Türkiye ihracatının çok önemli bir kısmının, Kapıkule üzerinden yapıldığına dikkati çeken Şener, "Dolayısıyla bu kapıda işleyiş ve performans çok önemli, son dönemde Sayın Bakanımızın yaptığı çalışmalarla bu işleyiş daha da hız kazandı. İşleyişin çok daha hızlı olabilmesi için 'şimdi neler yapılabilir', bunları görüşüyoruz. Güzel bir toplantı oldu. Katılımcılar, her işlemi yerinde görme fırsatı buldu." diye konuştu.

