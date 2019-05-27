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Kapıkule Sınır Kapısı'na "uluslararası" inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:56 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük kara sınır kapılarından Kapıkule Sınır Kapısı ile karşısındaki Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nın işleyiş ve performansı, 21 ülkeden 52 katılımcının bulunduğu heyet tarafından yerinde incelendi - Uluslararası Nakliyeciler Derneği Strateji ve İş geliştirme Başkanı Fatih Şener: - "İşleyişin çok daha hızlı olabilmesi için 'şimdi neler yapılabilir', bunları görüşüyoruz"

EDİRNE (AA) - Dünyanın en büyük kara sınır kapılarından Kapıkule Sınır Kapısı ve karşısındaki Bulgaristan sınır kapısının işleyiş ve performansı, 21 ülkeden 52 katılımcının bulunduğu heyet tarafından yerinde incelendi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Karayolu Taşıma Dernekleri Birliği (BSEC-URTA) iş birliğinde Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen; aralarında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Taraian Chebeleu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Taşımacılık Bölümü Başkanı Yuwei Li, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği Genel Sekreteri Umberto de Pretto ve BSEC-URTA Dönem Başkanı Aslı Gözütok'un olduğu heyet, Kapıkule VIP Salonu'nda basına kapalı görüştü.

Alınan bilgiye göre, toplantıda, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Vekili Nergiz Tünaydın, katılımcılara bölge müdürlüğüne bağlı gümrükler hakkında bilgi verdi.

Toplantının ardından heyet, Kapıkule ile Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

- "Bu kapıda işleyiş ve performans çok önemli"

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapıkule'nin sadece Bulgaristan ve Türkiye arasında değil, Asya ve Avrupa Birliği arasında da önemli bir gümrük olduğunu vurguladı.

Türkiye ihracatının çok önemli bir kısmının, Kapıkule üzerinden yapıldığına dikkati çeken Şener, "Dolayısıyla bu kapıda işleyiş ve performans çok önemli, son dönemde Sayın Bakanımızın yaptığı çalışmalarla bu işleyiş daha da hız kazandı. İşleyişin çok daha hızlı olabilmesi için 'şimdi neler yapılabilir', bunları görüşüyoruz. Güzel bir toplantı oldu. Katılımcılar, her işlemi yerinde görme fırsatı buldu." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kapıkule sınır toplantı

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