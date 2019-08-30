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Kapıkule ve İpsala'da gurbetçi yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 16:13 | Son Güncelleme

YAZ tatillerini Türkiye'de geçirip yaşadıkları Avrupa ülkelerine gitmek için dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Kapıkule ve İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Kapıkule ve İpsala'da gurbetçi yoğunluğu

Ali Can ZERAY- Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - YAZ tatillerini Türkiye'de geçirip yaşadıkları Avrupa ülkelerine gitmek için dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Kapıkule ve İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Gurbetçiler Kapıkule'de 1750 araçlık otopark alanını doldururken İpsala Sınır Kapısı'nda ise 9 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.
Karayolu ile Türkiye’ye gelen gurbetçiler, izinlerini geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçiler Edirne Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan 1750 araç kapasiteli otopark alanında sıranın kendisine gelmesini, parkta verilen ücretsiz içecek ikramı ile sosyal aktivitelerden yararlanarak bekliyor. Yaklaşık bin aracın çıkış yapmak için beklediği otoparkta gurbetçi çocukları oyun alanlarında oynayıp gönüllerince eğleniyor. Gurbetçiler park alanından memnun olduklarını belirterek, Bulgaristan'ın gümrüğünün yavaş çalışmasından şikayetçi oldu.
'SORUN BULGARİSTAN'DA'
Yaz tatilini tamamlamasının ardından yaşadığı Almanya dönüş için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleyen Mustafa Kesat, sorunun Bulgaristan tarafının yavaş çalışmasından kaynaklandığını söyledi. Türk tarafında geçişlerin hızlı olduğunu söyleyen Kesat, "Buranın problemi Bulgaristan, Sırbistan ve Hırvatistan, başkası değil. Avrupa Birliği topraklarına girerken maalesef biz bu problemleri yaşıyoruz. Buradan valimize teşekkür ediyoruz, burayı çok güzel organize etmişler ama seneye buraya güneşlik ve seyyar tuvalet koyarlarsa daha iyi olur. Cami içinde bulunan tuvaletler yeterli olmuyor" dedi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda beklemelerini Bulgaristan'ın işlemleri yavaş yapmasından olduğunu belirten gurbetçi Adem Tüysüz ise, "Her sene bu gördüğünüz rezilliği çekiyoruz, esas sorun Bulgaristan yollamıyor. Bulgaristan'da bu durum olmasa Türkiye'miz de rahatça geçeceğiz. İnşallah bu durumu büyükler görürde bir şeyler yaparlar" dedi.
İPSALA'DA KUYRUK 9 KİLOMETREYİ BULDU
Kapıkule Sınır Kapısı'nın ardından gurbetçilerin çalıştıkları ülkelere dönüş için tercih ettiği İpsala Sınır Kapısı'nda, 9 kilometre araç kuyruğu oluştu. Yunanistan üzerinden dönüş için İpsala Sınır Kapısı'na gelenler yol boyunda sıranın kendisine gelmesini beklerken, yetkililer kuyruğun Yunanistan tarafının yavaş alım yapması ve İpsala Gümrük Kapısı'nda yapılan yenileme çalışmalarından kaynaklandığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kapıkule ve İpsala'da gurbetçi yoğunluğuKapıkule ve İpsala'da gurbetçi yoğunluğuKapıkule ve İpsala'da gurbetçi yoğunluğuKapıkule ve İpsala'da gurbetçi yoğunluğu

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