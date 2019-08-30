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Kapıkule ve İpsala'da gurbetçi yoğunluğu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 20:31 | Son Güncelleme

İPSALA'DA GURBETÇİLER KUYRUĞU EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜRDÜ Yaz tatillerini Türkiye'de geçirip, yaşadıkları Avrupa ülkelerine gitmek için dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda 9 kilometre kuyruk oluşturdu.

İPSALA'DA GURBETÇİLER KUYRUĞU EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜRDÜ

Yaz tatillerini Türkiye'de geçirip, yaşadıkları Avrupa ülkelerine gitmek için dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda 9 kilometre kuyruk oluşturdu. Sırada beklemekten sıkılan gurbetçiler, kiraladıkları atla gümrük yolunda tur atarken, darbuka, davul ve klarnet eşliğinde eğlendi.

Yunanistan tarafının yavaş alım yapması ve İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan yenileme çalışmalarından kaynaklanan kuyruk, İpsala şehir merkezi girişine kadar uzadı. Kuyruk en çok seyyar satış yapanlara yaradı. Sırada beklemekten sıkılan İsmail Peker, kiraladığı atla şaşkın bakışlar arasında araçların arasında tur attı. Beklemekten sıkıldığını ve at kiralayıp dolaşmaya başladığını söyleyen Peker, ata binme imkanı bulduğunu ve bunu değerlendirdiğini belirtti.

Diğer gurbetçiler ise darbuka, davul ve klarnet eşliğinde çalan Trakya havalarıyla eğlendi. Gurbetçiler, müzisyenlere bahşiş vermeyi de ihmal etmedi.

Esat Bozkurt ise Londra'ya gittiğini ifade ederek, "13 saattir burada bekliyoruz. 4 saat daha bekleriz. Gümrükte kaç kişi çalışıyor, bilmiyoruz. İhtiyaç gidermek için bir yer yok. Çocuklarla perişan olduk" dedi.

Mustafa Kara da yaklaşık 12 saattir kuyrukta beklediklerini ifade ederek, "Avusturya'ya gidiyoruz. Bekleyenlerin Allah yardımcısı olsun. Daha gümrüğe giremedik" diye konuştu.

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