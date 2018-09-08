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Kapıkule'de 10 kilometrelik tır kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 14:39 | Son Güncelleme

Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 10 kilometreyi buldu

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu.

Taşıdıkları yükleri hafta başında götürecekleri adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle tır parkında da yer kalmadı. Polis ekipleri sırayı bozan bazı tır şoförlerine trafik cezası kesti.

Yaklaşık 400 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

- "Gümrüklerin daha hızlı çalışması gerekir"

Macaristan'a ihracat yükü götüren tır şoförü Acem Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 24 saattir tır kuyruğunda beklediğini söyledi.

Kuyrukta temel ihtiyaçlarını da karşılayamadıklarını ifade eden Yalçın, "Dün saat 10.00 gibi sıraya girdim, daha bana sıra gelmedi. Uyku uyuyamıyoruz, yemek yiyecek yer yok, tuvalet yok, her türlü sıkıntı çekiyoruz. Gümrüklerin daha hızlı çalışması gerekir." dedi.

Yalçın, yetkililerden tır kuyrukları konusunda çözüm bulmalarını, en azından temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir yerde beklemek istediklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat Kapıkule kuyruk TIR

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