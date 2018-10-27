Kapıkule'de 10 kilometrelik tır kuyruğu

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkmak için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, 10 kilometreye ulaştı.

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Bulgaristan tarafının talebe cevap verememesi Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Taşıdıkları yükleri götürecekleri adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Yaklaşık 400 tır, Kapıkule Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

