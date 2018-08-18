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Kapıkule'de 12 kilometrelik tır kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 17:04 | Son Güncelleme

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yurt dışına çıkmayı bekleyen tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12 kilometre kuyruk oluşturdu

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkmak için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 12 kilometreye ulaştı.

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Taşıdıkları yükleri hafta başında götürecekleri adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 12 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Yaklaşık 480 tır, Kapıkule Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Bu arada yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
12 Kilometre Kapıkule TIR kuyruğu

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