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Kapıkule'de 13 kilometre TIR kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 17:38 | Son Güncelleme

EDİRNE"de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak için gelen TIR'lar, 15 kilometre kuyruk oluşturdu.  Avrupa ülkelerine ihracat yükü taşıyan TIR'lar Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 15 kilometre kuyruk oluşturdu.

Kapıkule'de 13 kilometre TIR kuyruğu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE"de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak için gelen TIR'lar, 15 kilometre kuyruk oluşturdu.
Avrupa ülkelerine ihracat yükü taşıyan TIR'lar Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 15 kilometre kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri kuyruğun, TIR'ların aynı anda çıkış yapmak istemesinden kaynaklandığını belirtti. Hollanda'ya ihraç yükünü götürmek için dün 18 kilometreden kuyruğa girip çıkış yapmak için beklediğini söyleyen Caner Adalı, "Burada dünden bu yana bekliyoruz. Neden beklediğimizi bilmiyoruz. Kuyrukta yemek yiyeceğimiz, tuvalet ve diğer ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz tesisimiz yok. Kimse bizimle ilgilenmiyor" dedi.
Almanya'ya gitmek için sınırda sıranın kendisine gelmesini beklediğini belirten Ahmet Ateş ise "Günlerdir kuyrukta bekliyoruz. Cuma günü İstanbul'dan çıkış yaptım. Yaklaşık 24 saatte buraya kadar geldim. Önümde şu an 5 kilometre kuyruk var. Bugün çıkış yapmamız zor. Bizimle ilgilenen yok. İhtiyaçlarımızı gidereceğimiz tesis yok" dedi.

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Kapıkule'de 13 kilometre TIR kuyruğuKapıkule'de 13 kilometre TIR kuyruğuKapıkule'de 13 kilometre TIR kuyruğuKapıkule'de 13 kilometre TIR kuyruğu

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