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Kapıkule'de 15 kilometrelik TIR kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 16:02 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR sürücüleri, yaklaşık 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR sürücüleri, yaklaşık 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte, 1423 TIR'ın giriş çıkış işlemi yapılırken, yollarda bekleyen sürücüler ise uzun kuyruk nedeniyle tepkilerini dile getirdi. İhracat ürünlerini TIR'larla Avrupa’nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıkan sürücüler, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sınır kapılarında yoğunluğun artmasına neden oldu. Yurt dışına çıkış yapmak için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden sürücüler, TIR parkı dışında, yaklaşık 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da TIR sürücüleri, 5 kilometrelik kuyruğun oluşmasına neden oldu. 'DÜN AKŞAM SIRAYA GİRDİM, BU AKŞAM ÇIKARIM' TIR sürücüsü Ercan Yeşilyurt, Kapıkule'ye her geldiğinde kuyrukla karşılaştığını belirterek, "Almanya'ya doğru yola çıktık. TIR sürücülerinin bir rahatlığı olmaz. Ülkenin içinde bulunduğu şartlar var, kuyruklara dayanmaya çalışıyoruz. Hayatımız yolda geçiyor, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz. Şu an Kapıkule'de dün akşam girdim sıraya, muhtemel bu akşam çıkarım. Döviz yükselince ihracat çok ama ithalat durdu. Şimdi gittiğimizde geri boş dönüyoruz. Önceden beri kuyruklar vardı, bundan sonra da olacak" dedi. Macaristan'a yük taşıyan TIR sürücüsü Ahmet Ünal ise "Kuyruklar bizim için çile demek. TIR'lara eziyet veren tarafı, her yerde beklemek. Macaristan'a doğru yola çıktık. 2 gündür kuyruktayım. Bazen sistematik bazen gümrüklerin yavaş çalışması; ama mutlaka kuyruk oluyor. Ben yaklaşık 17 saattir kuyrukta bekliyorum. Bu işin en çok insanlara dokunan kısmı, beklemek" diye konuştu. 24 SAATTE 1423 TIR'IN İŞLEMİ YAPILDI Öte yandan Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, son 24 saatte, sadece Kapıkule'de 1423 TIR'ın giriş çıkış işlemi yapılırken, TIR sürücülerinin bekleyişleri sürüyor.

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