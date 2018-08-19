HABER

Kapıkule'de 18 kilometrelik tır kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 15:49 | Son Güncelleme

Kapıkule'de 18 kilometrelik tır kuyruğu

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 18 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Yüklerini yurt dışında teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu.

Sınır kapısında 18 kilometrelik tır kuyruğu oluşurken, yoğunluk nedeniyle tır parkında da yer kalmadı.

Yaklaşık 700 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Romanya'ya yük götüren tır şoförü Taner Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 24 saattir tır kuyruğunda beklediğini anlattı.

Kuyrukta temel ihtiyaçlarını da karşılayamadıklarını söyleyen Işık, "Bekleyecek ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak yer olsa sorun değil de bittik burada. Dünden beri sıradayım." dedi.

Işık, yetkililerden tır kuyrukları konusunda yardım isteyerek, temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir yerde beklemek istediklerini dile getirdi.

Tır şoförü Orhan Yılmaz ise yaklaşık 20 saattir kuyrukta beklediğini hala sıranın kendisine gelmediğini aktardı.

Aşırı sıcağın tüm şoförleri olumsuz etkilediğini vurgulayan Yılmaz, yol boyunca ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için çok zor durumda olduklarını ifade etti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yolcu uçakta kalp krizi geçirdiYolcu uçakta kalp krizi geçirdi
Fuhuş sırasında elektro şokla tehdit!Fuhuş sırasında elektro şokla tehdit!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araç ihracat Kapıkule kuyruk sınır TIR

En Çok Okunan Haberler

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!

Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!

Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anadolu Otoyolu'nda 30 kilometrelik araç kuyruğu

Anadolu Otoyolu'nda 30 kilometrelik araç kuyruğu

Fuhuş sırasında elektro şokla tehdit!

Fuhuş sırasında elektro şokla tehdit!

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

Kayseri'den kahreden haber!

Kayseri'den kahreden haber!

Ünlü yalıda başlayan işkence 3 gün sürmüş!

Ünlü yalıda başlayan işkence 3 gün sürmüş!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.