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Kapıkule’de 30 milyon liralık dev uyuşturucu operasyonu

03.02.2021 11:09 | Son Güncelleme:
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Gümrük muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir tırın dorse tavanının üzerinde oluşturulan gizli bölmeye saklanmış, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Türk Lirası olan, 230 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük Kapısına yurt dışından gelen araçlara ilişkin yapılan analizde, boş olarak geldiği beyan edilen yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi.Şüpheli tır gümrük sahasına girişinin ardından gözetim altına alındı ve X-Ray tarama cihazına yönlendirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir tırın dorse tavanının üzerinde oluşturulan gizli bölmeye saklanmış, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Türk Lirası olan, 230 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük Kapısına yurt dışından gelen araçlara ilişkin yapılan analizde, boş olarak geldiği beyan edilen yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi.
Şüpheli tır gümrük sahasına girişinin ardından gözetim altına alındı ve X-Ray tarama cihazına yönlendirildi. X-Ray taramasının ardından tırın dorsesinin tavanında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Arama hangarına alınan tır, narkotik dedektör köpeklerle de kontrol edildi. Narkotik dedektör köpekler “Belga” ve “Lili” ile yapılan kontrolde dedektör köpeklerin de X-Ray cihazı ile tespit edilen şüpheli bölgelere tepki vermesi üzerine tır dorsesinin tavan bölümüne odaklanıldı.
Yapılan incelemede bu bölümün sac levha ile kapatıldığı tespit edildi. Sac levha açıldığında dorse tavanında oluşturulan gizli bölmenin tamamen plakalar halinde paketlenen bir madde ile doldurulduğu saptandı. Paketlerin içerisindeki maddeden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde, esrar olduğu anlaşıldı.
Gümrük muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu neticesinde 230 kilogram ağırlığında 30 milyon Türk Lirası değerindeki uyuşturucu maddenin ülkeye girişi engellenirken, tır sürücüsü gözaltına alındı ve uyuşturucu naklinde kullanılan araca el konuldu.
Olaya ilişkin yürütülen soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.

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