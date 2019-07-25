Kapıkule'de 6,5 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonda 6,5 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından Kapıkule Gümrük Sahasına ilişkin yürütülen risk analizi çalışmalarında, Bulgaristan’dan gelen iki TIR riskli olarak değerlendirildi. Söz konusu araçların taşıdığı yükün cinsinin, ağırlığının, gönderici, alıcı ve taşıyıcı firmaların aynı olması Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesinde inceleme yapan personelin dikkatini çekti. Araçların plaka değiştirilebileceğinden ve TIR'lardan birinin bu şekilde gümrük kontrolünden kaçabileceğinden şüphelenen ekipler, durumu Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bildirdi. Şüpheli TIR'lar gümrük sahasına girdikten sonara fiziki ve teknik takibe alındı. Araçlardan birinin gümrük kontrolünden kaçmak için çıkış kapısına yönelmesi üzerine Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından araca müdahale edildi. TIR'da yapılan aramada; 1 milyon 45 bin 795 adet elektronik sigara aksam ve parçaları, go-kart aracı, çanta, mont, oto parçası, cep telefonu ekranı, cep telefonu, güneş gözlüğü, ilaç, şarj aleti, sigara kesme makinesi, puro makası ve 5 ton 5 kilogram çay ele geçirildi. Beyan edilmemiş ve faturasız olan eşyaların değerinin 6 milyon 590 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

