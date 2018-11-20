Kapıkule'de araç kuyruğuna son verecek eylem planı hazır

Görüşmelerde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra sınır kapılarındaki sorunların da ele alındığını aktaran Pekcan, iki ülke arasındaki en büyük sınır geçiş noktası olan Kapıkule-Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndan ürün akışının hızlandırılmasının büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Pekcan, Karanikolov'un iki ülkeden 500'ün üzerinde iş insanının yer aldığı Türkiye-Bulgaristan İş Forumu'na da katıldığına işaret ederek, foruma yüksek ilgiyi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldiğini anımsatan Pekcan, daha sonra Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, Maliye Bakanı Vladislac Goranov ile görüştüğünü ifade etti.

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki uzun tır kuyruklarının ticareti olumsuz etkilediğini belirterek, "Vatandaşımızı, ihracatçımızı bu kuyruklardan kurtarmak amacıyla Kapıkule Eylem Planı hazırladık. Bu konuda Bulgaristan ile iş birliği halinde çalışmamız önem taşıyor." dedi.

- "Çalışma grupları oluşturacağız"

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki uzun tır kuyruklarının ticareti olumsuz etkilediğine dikkati çeken Pekcan, Bulgaristan Başbakanı Borisov başta olmak üzere görüştüğü bakanların bu sorunun çözülmesi noktasında ciddi bir iradeyi ortaya koyduğunu vurguladı. Pekcan, "Vatandaşımızı, ihracatçımızı bu kuyruklardan kurtarmak amacıyla Kapıkule Eylem Planı hazırladık. Bu konuda Bulgaristan ile iş birliği halinde çalışmamız önem taşıyor. Bunun için Türkiye ve Bulgaristan olarak çalışma grupları oluşturacağız." diye konuştu.

Bu kapsamda öncelikle Kapıkule'nin yükünü hafifletmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın genişletileceğini belirten Pekcan, bu kapıyı ve Lesova Gümrük Kapısı'nı karşılıklı veteriner kontrolüne tabi ürünlerin giriş ve çıkışına yetkili yerler arasına dahil etmek istediklerini bildirdi. Pekcan, şöyle devam etti:

"Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkının kapasitesini de artıracağız. Akaryakıt istasyonundaki mevcut 20 olan pompa sayısını 36'ya çıkacağız. Personel sayısını artırdık. Kapıkule Sınır Kapımızdaki peronları yeni uygulayacağımız projeyle tek durak sistemine uygun inşa edeceğiz. X-ray kapasitesini de artırdık, bu sayede kırmızı hat sevklerini sürekli gözden geçiriyoruz. Bundan sonra bu uygulamalarımızı daha sonuç odaklı hale getireceğiz. Hedefimiz sonuç odaklı çalışmaları hızlandırmak."