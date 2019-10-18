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Kapıkule’de Bulgar plakalı araçtan çıkanlar şok etti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 15:13 | Son Güncelleme

Kapukule’de, Türkiye’ye giriş yapmak isteyen Bulgar plakalı bir araçtan, nesli tükenmekte olan piton yılanı, timsah ve kertenkele ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı’na 18 Ekim 2019 tarihinde Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen, sürücülüğünü Bulgar uyruklu R.D.M.’nin yaptığı, Bulgar plakalı otomobilde yapılan rutin araç ve bagaj kontrolünde, stepne boşluğuna gizlenmiş vaziyette 2 adet canlı Piton Yılanı, daha sonra yapılan x-ray taraması sonucunda ise aracın bagajının yan duvarlarına gizlenmiş vaziyette 1 adet yavru timsah, 10 adet yavru kertenkele ve 4 adet yavru piton yılanı ele geçirildi.Ele geçirilen hayvanların Nesli tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında olması ve yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenilmesi sebebiyle el konuldu ve Doğa Koruma, Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kapıkule’de Bulgar plakalı araçtan çıkanlar şok etti

Kapukule’de, Türkiye’ye giriş yapmak isteyen Bulgar plakalı bir araçtan, nesli tükenmekte olan piton yılanı, timsah ve kertenkele ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı’na 18 Ekim 2019 tarihinde Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen, sürücülüğünü Bulgar uyruklu R.D.M.’nin yaptığı, Bulgar plakalı otomobilde yapılan rutin araç ve bagaj kontrolünde, stepne boşluğuna gizlenmiş vaziyette 2 adet canlı Piton Yılanı, daha sonra yapılan x-ray taraması sonucunda ise aracın bagajının yan duvarlarına gizlenmiş vaziyette 1 adet yavru timsah, 10 adet yavru kertenkele ve 4 adet yavru piton yılanı ele geçirildi.
Ele geçirilen hayvanların Nesli tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında olması ve yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenilmesi sebebiyle el konuldu ve Doğa Koruma, Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kapıkule’de Bulgar plakalı araçtan çıkanlar şok etti

Kapıkule’de Bulgar plakalı araçtan çıkanlar şok etti

Kapıkule’de Bulgar plakalı araçtan çıkanlar şok etti

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