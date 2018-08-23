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Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 23:42 | Son Güncelleme

KUYRUK ÇİLESİ GECE DE SÜRÜYOR Yaz tatillerini Türkiye'de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçilerin sabah saatlerinde başlayan Bulgaristan'a açılan Kapıkule sınırındaki kuyruk çilesi gece de devam etti.

Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu (2)

KUYRUK ÇİLESİ GECE DE SÜRÜYOR
Yaz tatillerini Türkiye'de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçilerin sabah saatlerinde başlayan Bulgaristan'a açılan Kapıkule sınırındaki kuyruk çilesi gece de devam etti. Öğle saatlerinde çift sıra 6 kilometre olan gurbetçi kuyruğu gece yarısı da devam etti. Sürücüler, kuyruğu araçlarının kornalarına basarak protesto etti.
Avrupa'da yaşayan Türklerin yaz tatillerini geçirmek için yurda gelişleri sürerken, izinleri bitenlerin ise dönüşleri devam ediyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt dışına çıkmak isteyenlerin de katılımıyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki araç kuyruğu sabah saatlerinden itibaren gümrüğün dışına kadar taştı. Dönüşlerin en yoğun günlerinden biri yaşanan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler çift sıra yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştururken, kuyruk gece yarısı da sürdü.
Yaklaşık 8 saatte Kapıkule gümrüğünün kapısına kadar geldiğini anlatan Bayram Koç, "Kuyrukta çok zorlandık, bizim ricamız buna bir çözüm bulsunlar. Çoluk çocuklu insanlar var hepsine yazık. Diğer gümrüklerde de bekleyeceğiz. Kaç saatte çıkacağız bilmiyorum. Daha Hollanda'ya gideceğiz" dedi. Almanya'ya dönmek için yola çıkan Murat Mert ise, "Çok güzel bir izin geçirdik ama gümrüğe gelince takıldık. 8 saattir bekliyoruz, çok üzüldük ama yapacak bir şey yok. Bulgar tarafından bırakmıyorlarmış, inşallah kısa sürede çözüm olur bu kuyruklara" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu (2)Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu (2)Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu (2)Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu (2)

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