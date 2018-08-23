HABER

KAPIKULE'DE ÇİFT SIRA 6 KİLOMETRELİK GURBETÇİ KUYRUĞU (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 23:46 | Son Güncelleme

KUYRUK ÇİLESİ GECE DE SÜRDÜ Yaz tatillerini Türkiye'de geçirdikten sonra çalıştıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçilerin sabah saatlerinde başlayan Bulgaristan'a açılan Kapıkule sınırındaki kuyruk çilesi gece de devam etti.

KUYRUK ÇİLESİ GECE DE SÜRDÜ

Yaz tatillerini Türkiye'de geçirdikten sonra çalıştıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçilerin sabah saatlerinde başlayan Bulgaristan'a açılan Kapıkule sınırındaki kuyruk çilesi gece de devam etti. Öğle saatlerinde çift sıra 6 kilometre olan gurbetçi kuyruğu, gecesi yarısı da sürdü. Sürücüler, kuyruğu araçlarının kornalarına basarak protesto etti.

Avrupa'da yaşayan Türkler'in yaz tatillerini geçirmek için yurda gelişleri sürerken, izinleri bitenlerin ise dönüşleri devam ediyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt dışına çıkmak isteyenlerin de katılımıyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki araç kuyruğu sabah saatlerinden itibaren gümrüğün dışına kadar taştı. Dönüşlerin en yoğun günlerinden biri yaşanan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler çift sıra yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştururken, kuyruk gece yarısına kadar erimedi.

Yaklaşık 8 saatte Kapıkule gümrüğünün kapısına kadar geldiğini anlatan Bayram Koç, "Kuyrukta çok zorlandık, bizim ricamız buna bir çözüm bulsunlar. Çoluk çocuklu insanlar var hepsine yazık. Diğer gümrüklerde de bekleyeceğiz. Kaç saatte çıkacağız bilmiyorum. Daha Hollanda'ya gideceğiz" dedi. Almanya'ya dönmek için yola çıkan Murat Mert ise "Çok güzel bir izin geçirdik ama gümrüğe gelince takıldık. 8 saattir bekliyoruz, çok üzüldük ama yapacak bir şey yok. Bulgar tarafından bırakmıyorlarmış, inşallah kısa sürede çözüm olur bu kuyruklara" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
----------------------------
-Yollarda bekleyenler
-Uzun araç kuyruğu
-Gurbetçilerle röp.
-Kapıkule tabelası
-Araçlarındaki gurbetçiler
-Yol kenarında bekleyenler
-Kornalı protesto
-Araçların girişleri
-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

PARTNERCinsel ilişki sırasında yaşanan ağrıya dikkat!Cinsel ilişki sırasında yaşanan ağrıya dikkat!
Sınır kapılarındaki kuyruklar devam ediyorSınır kapılarındaki kuyruklar devam ediyor
Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu (2)Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Çim biçen kadına şortunu indiren adamın iğrenç tacizi kameraya yansıdı

Çim biçen kadına şortunu indiren adamın iğrenç tacizi kameraya yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 24 Ağustos Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 24 Ağustos Cuma hutbesi)

Resimli Cuma mesajları 2018 - 24 Ağustos Cuma günü için en anlamlı resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - 24 Ağustos Cuma günü için en anlamlı resimli Cuma mesajları

Tatilden dönüşler başladı, İstanbul yolu kilitlendi

Tatilden dönüşler başladı, İstanbul yolu kilitlendi

Cuma namazı saat kaçta? 24 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 24 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları resimli 2018 - Sevdikleriniz için en güzel, yeni, kısa, anlamlı Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli 2018 - Sevdikleriniz için en güzel, yeni, kısa, anlamlı Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.